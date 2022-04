बीमार बहन के पीछे-पीछे 5 मील तक दौड़ता रहा घोड़ा, एंबुलेंस के ज़रिए ले जाया जा रहा था अस्पताल

कौन कहता है कि जानवर रिश्तों के मायने नहीं जानते, कौन कहता है कि जानवरों में Feelings नहीं होती, कौन कहता है कि वो Emotional नहीं होते? ये सारे सवाल गलत हैं ये सारे भ्रम गलत हैं कि Feelings, Emotions, Bonding के मासने सिर्फ इंसान समझते हैं. जानवर कई बार इंसानों से कहीं ज्यादा भावुक कर जाते हैं जिसे साबित किया है एक वीडियो ने.

IFS सुशांत नंदा के ट्विटर अकाउंट पर शेयर एक वीडियो को कुछ ही घंटों में 7 हज़ार के करीब व्यू मिल गए. वजह थी वीडियो में तेज़ी से दौड़ता एक घोड़ा. जो एक एंबुलेंस के पीछे करीब 5 मील तक भागता ही रहा. बताया गया कि उसमें उसकी बीमार बहन थी जिसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.

This horse ran behind the ambulance taking his sick sister to the veterinary hospital in Udaipur, India. Hospital kept both of them together until the mare recovered. And we think animals have lesser feelings than us …

