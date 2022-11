आड़ी टेड़ी रेखाओं में दिख सकती है जानवर की छवि, थोड़ी खुली थोड़ी बंद नज़रों से करनी होगी तलाश

ऑप्टिकल भ्रम वाली चुनौतियां हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं. ऐसी चुनौतियों में जिसकी तलाश होती है, वो एक बार में नजर नहीं आती और जो नजर आती है उसमें पहले देखी छवि व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बयां करने का दावा करती है. तस्वीर में जो छवि तलाशनी होती है, वो कुछ इस कदर बनाया जाता है कि उसकी तलाश दिमाग की कसरत करवा दे. लेकिन आज एक ऐसी छवि पेश की गई है जिसमें एक जानवर की तलाश करने को कहा गया है लेकिन असल में वो है ही नहीं.

ऑप्टिकल भ्रम तस्वीरों की एक से एक उदाहरण मौजूद हैं कहीं जानबूझकर छवि को ऐसा बनाया जाता है कि उसे खोजने में दिमाग की बैंड बज जाए, तो कहीं दो छवियों में से पहले दिखी छवि के आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है. लेकिन कुछ छवियाँ ऐसी भी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होती है वास्तव में होती नहीं लेकिन दिखाई देती है.

आड़ी-टेड़ी रेखाओं वाली डिज़ायन में खोजना है जानवर

ट्विटर पर – Assume I’m Being Sarcastic नाम के यूज़र ने एक तस्वीर शेयर कर लोगों से पूछा है कि आपको इस आड़ी टेढ़ी रेखाओं से बने डिजाइन में क्या किसी जानवर की छवि दिखाई दे रही है. ऐसा पढ़ना था कि लोग इस तस्वीर को हर एंगल से देख देखकर इसमें जानवर की छवि तलाशने की कोशिश में जुट गए क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता आया है की तस्वीर को थोड़ा ऊपर नीचे करके गौर से देखा गया कोई ना कोई छवि उभर ही आती है लेकिन ये तस्वीर और चुनौती बाकियों से बेहद अलग है. यूजर के मुताबिक इस छवि को अगर आप थोड़ा ये करके देखेंगे तो आपको किसी बिल्ली या हिरण की एक प्रजाति मूज़ की शक्ल दिखाई दे सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं तस्वीर में ऐसी कोई सूरत है ही नहीं.

