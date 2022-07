जैवलिन थ्रो से कम नहीं गोबर से उपले बनाने की विधि, ज़मीन से छत की उंचाई तक फेंककर पहुंचाती दिखी महिला

आज के दौर में इंटरनेट ऐसा माध्यम हो चुका है जिसके ज़रिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, नौकरी, प्रचार सब होता है. घर बैठे फोन के अंदर सबकुछ मिल जाता है. इंटरनेट की इसी दुनिया ने बाकी दुनिया को ऐसी कई छुपी प्रतिभाओं से परिचित कराने का काम भी किया है. कई लोगों को रातों रात स्टार भी बना देता है. इसी माध्यम से एक महिला की प्रतिभा तेज़ी से वायरल हो रही है.

IAS अवनीश शरन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी महिला का वीडियो शेयर किया, जो ज़मीन से दीवार की सबसे ऊंचाई पर गोबर के उपले फेंककर चिपकाती दिखी. ऐसा कर उसके पूरी दीवार भर दी. जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका निशाना और क्षमता दोनों कमाल की है. वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

उपले बनाने वाले हाथों में होता है गजब का टैलेंट

गांव में हर महिला इस काम पारंगत होती है. शहर में महंगे दाम में बिकने वाले उपले कैसे बनते हैं, इसे बनाने वाले कितने प्रतिभाशाली हो सकते हैं इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए हर किसी को ये समझना आसान हो जाएगा कि गोबर के उपले बनाना इतना भी आसान नहीं होता. अचूक निशाना, परफेक्ट थ्रो, औरर इसी क्रम को सैकड़ों बार दोहराते रहना कम बात नहीं होती. तभी तो उपले सुखाने के लिए दीवार पर चिपकाती महिला का वीडियो शेयर कर कैप्शन दिया गया है ‘भारतीय बास्केट बॉल टीम इनकी तलाश कर रही है. जिसे हर कोई सहमत नज़र आया. साथ ही कई सारे यूज़र्स ने इससे जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि गांवो में ऐसी न जाने कितनी ही प्रतिभाएं प्रोत्साहन और संसाधन के अभाव में वहीं पर दम तोड़ देती हैं. अगर उन्हें मौका सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वो भी किसी से कम साबित नहीं होंगी.

