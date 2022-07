Video: मछली पकड़ने के चक्कर में पानी में हो गया छपाक, वीडियो देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप

कभी कभी आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है. प्लानिंग भले ही पूरी ना हो लेकिन गलती से हुआ काम ऐसा हो जाता है कि लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे. कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स मछली पकड़ने के लिए तेजी से नदी की ओर काटा लेकर बढ़ता है, लेकिन तोड़ने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बैलेंस खोकर नदी में जा गिरता है. वीडियो इतना मजेदार है कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया. वीडियो को छप्पर फाड़कर व्यूज मिले.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर शेयर वीडियो को देख आप हंस-हंसकर लोट पोट हो जाएंगे. वायरल वीडियो में एक शख्स मछली पकड़ने के लिए नदी में काटा डालने जाता है लेकिन तेजी से दौड़ते हुए वो रुकना भूलकर नदी में गिर जाता है. वीडियो को करीब 3 करोड़, 30 लाख व्यूज मिले.

मछली के चक्कर में नदी में गिर पड़ा शख्स

फनी और लोगों को एंटरटेन करने वाले वीडिओ सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं, अगर उसमें कुछ मजेदार हो फिर तो कहना ही क्या. दरअसल लुक इंटरनेट पर ऐसे वीडियो देखना खूब पसंद करते हैं जिसे देखकर इतनी हँसी आए कि दिनभर की थकान दूर हो जाए. ठीक है ऐसा ही है वो वीडियो जिसमें एक शख्स मछली पकड़ने के दौरान पानी में छपाक हो गया. जिस वक्त बेचारे लड़के के साथ ये मजेदार दुर्घटना हुई उस वक्त उसके ही दोस्त उसका वीडियो बना रहे थे. फिर तो जैसे ही लड़का तेज रफ्तार में नदी में गिरा सभी हंस पड़े. एक तरफ बेचारा लड़का नदी गिर पड़ा लेकिन उसपर तरह खाने और उसे भचाने की कोशिश करने की बजाय उसके साथी ठहाके लगाने में मशगूल रहे.

Trying to fish the best crypto coins😂

दोस्त नदी में जा गिरा और दोस्त ठहाके लगाते रहे

यूज़र्स को वीडियो ने खूब एंटरटेन किया. वीडियो है ही ऐसा जिसे देखकर हंसे बिना कोई भी नहीं रह सका. हालांकि बहुत से यूजर्स ने इस वीडियो को फेक भी कहा. जिसकी वजह है पानी में गिरे शख्स के पैर में जूतों का न होना, जिसे देखकर लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि असल में वह पहले से पानी में कूदने या फिर गिरने की तैयारी में था. लिहाजा बेशक वो लड़का अच्छा तैराक होगा इसीलिए तो उसके दोस्त वीडियो बनाते रहे लेकिन उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की. फेक हो या रियल लेकिन लोगों को वीडियो देख मज़ा बहुत आया. भले ही यह नाटक लाइक्स और व्यूज के लिए ही क्यों न किए गए हो.

