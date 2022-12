Viral Video: सामान के साथ स्कैनिंग मशीन में खुद लेट गया शख्स, पहली बार एयरपोर्ट जाने का ऐसा रहा अनुभव

सोशल मीडिया पर हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपका भरपूर मनोरंजन कर देता है. कुछ वीडियोज में लोगों की मासूमियत और बेवकूफियां आपको हंसने को मजबूर कर देती है. तो वहीं कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसकी कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता. एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. जहां एक शख्स की एअरपोर्ट की पहली विज़िट यादगार बन गई.

ट्विटर के @TansuYegen पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पहली बार एअरपोर्ट पहुंचे शख्स ने कुछ ऐसा किया कि देखते ही हंस पड़े लोग. दरअसल वो शख्स जब स्कैनिंग मशीन में अपना सामान डाल रहा था, उसी दौरान वह खुद भी मशीन के अंदर से गुजर गया और जैसे ही बाहर निकला वीडिओ देखने वाले ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगे. इस वीडियो को 60 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

स्कैनिंग मशीन में सामान से साथ घुस गया शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स एअरपोर्ट पर पहली बार पहुंचना दिखाई दिया उसके सामने स्कैनिंग मशीन आई जिसमे समय स्कैन होता है शख्स ने मशीन में अपना सामान डाल दिया उसके बाद वो कैमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था. थोड़े इंतजार के बाद जैसे ही मशीन में से सामान बाहर आया, उसके साथ वो शख्स भी बाहर निकला, जिसका वो सामान था, यानी उसने अपने सामान के साथ साथ खुद को भी स्कैनिंग मशीन में डाल दिया और अपनी स्कैनिंग करवा ली. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एअरपोर्ट पर पहली बार आया था और उसे मशीन की पूरी जानकारी नहीं थी.

His first time at an airport ‍♂️ pic.twitter.com/B07b9P3ZbK

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) December 21, 2022