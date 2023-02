नदी में अगर कोई डेथ प्‍वाइंट से छलांग लगाए तो क्‍या होगा, इसे हर कोई समझ सकता है. इस जगह का नाम ही इसी वजह से रखा गया है. पर आंध्र प्रदेश में एक चमत्‍कार हुआ. खुदकुशी के इरादे से एक शख्‍स ने सैकड़ों फुट ऊंची जगह से कृष्‍णा नदी में छलांग लगा दी. आमतौर पर यहां से गिरने पर लोग बचते नहीं हैं. क्‍योंकि एक तो ऊंचाई बहुत ज्‍यादा है और दूसरा नदी की धार बहुत तेज होती है जो बहा ले जाती है. पर यह शख्‍स बच गया क्‍योंकि तभी आंध्र प्रदेश की स्‍टेट डिजास्‍टर रिस्‍पांश फोर्स वहां पहुंच गई और उसे निकाल लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.

आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्वीट कर बताया, मंगलागिरी के एक ऑटो चालक ने प्रकाशम बैराज से नदी में छलांग लगाई थी. पार‍िवारिक विवाद की वजह से वह खुदकुशी करना चाहता था. जैसे ही हमारी टीम को यह पता चला तुरंत मौके पर पहुंचीं. डूब रहे उस शख्‍स को किसी तरह बाहर निकाला. फ‍िलहाल उसे इलाज और काउंसल‍िंग के लिए भेज दिया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुरक्षात्मक गियर में एक बचाव कर्मी व्यक्ति को पकड़कर एसडीआरएफ की टीम की नाव पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. कमेंट सेक्शन में शेयर की गई तस्वीरों में शख्स को स्ट्रेचर पर लेटा हुआ और एंबुलेंस के अंदर ले जाते हुए दिखाया गया है. डीजीपी ने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए एसडीआरएफ के सदस्यों की जमकर तारीफ की.

SDRF team rescues a man jumped into river Krishna to commit #suicide:An auto driver from Mangalagiri jumped into river Krishna at Prakasam Barrage to commit suicide due to #family disputes.Knowing about the incident SDRF team of 6th Bn,Mangalagiri rushed to the spot&rescued.(1/2) pic.twitter.com/i7QI0E7GCO

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) February 16, 2023