Viral Video: खड़े पहाड़ पर शख्स ने चढ़ा दी बाइक, स्टंट देख थम जाएंगी सांसें

दुनिया में हैरतअंगेज कारनामे करने वालों की कोई कमी नहीं है. कुछ जांबाज जिगर वाले ऐसे खतरनाक स्टंट को अंजाम देते हैं कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए. लेकिन उन्हें किसी से डर नहीं लगता. वो तो खतरों से खेलने के शौकीन होते हैं. तभी तो खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं. लेकिन कई बार ऐसे स्टंट खतरनाक साबित हो सकते हैं. लिहाजा सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है.

ट्विटर के Lo+Viral के अकाउंट @TheBest_Viral पर शेयर एक वीडियो में शख्स का स्टंट आपको हैरत में डाल देगा. एक बाइकर कैमरे के सामने ही खड़ी पहाड़ी पर बाइक लेकर चढ़ गया और चोटी पर पहुंचकर ही दम लिया. जैसे ही शख्स बाइक लेकर पहाड़ी पर चढ़ा देखने वालों की सांसें अटकी रहीं. जब तक की शख्स सकुशल ऊपर नहीं पहुंच गया. वीडिओ को 3 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

खड़ी पहाड़ी पर बाइक से शख्स ने कर दी चढ़ाई

सोशल मीडिया पर उस स्टंटमैन के खतरनाक स्टंट वाला वीडियो वायरल हो गया. जिसमें वो बाइक लेकर एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया, जिसकी ऊंचाई काफी थी. जैसे ही बाइकर ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ायी और पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की. देखने वालों की सांसे अटकने लगीं. हर किसी को यही लग रहा था की वो अपनी ये राइड पूरी नहीं कर पायेगा. क्योंकि उस पहाड़ी पर ऊंचाई तक पहुंच पाना, वो भी बाइक से आसान नहीं था. लेकिन वह शख्स हार मानने को तैयार नहीं था एक बार जो उस ने रफ्तार पकड़ी तो फिर पहाड़ी की चोटी पर जाकर ही सांस ली.लेकिन इस दौरान जो भी वहां मौजूद थे या फिर जो यह वीडियो देख रहे थे वो सहमे हुए थे.

Sometimes the impossible is possible pic.twitter.com/aBcKXGV1eb

— Lo+Viral 🔥 (@TheBest_Viral) December 28, 2022