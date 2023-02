स्वीट कॉर्न बेचते शख्स ने बजाया ऐसा मधुर संगीत, आम से लेकर खास तक कर रहे तारीफ, बिज़नेसमैन ने साझा किया वीडियो

हुनर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी और किसी के भी पास हो सकती है वो जात पात, रंगभेद, अमीर-गरीब बिल्कुल नहीं देखती. और जो उस हुनर की कदर करता है तापमान गु कोहली में चमकती हीरे साहब बन जाता है आप में फिर दुनिया उसकी दीवानी हो ही जाती है. बस एक पारखी नजर पड़ी नहीं थी उसका हुनर दुनिया देखती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कमाल की धुन निकालते शख्स को स्वीट कॉर्न शॉप में काम करते देख लोग दंग रह गए. वही उसका संगीत बजाने का ढंग और हरि दम पर पकड़ लोगों को अपना दीवाना बना ले गयी.

ट्विटर पर बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्वीट कॉर्न बेचने वाला शख्स दुकान में रखे कनस्तर पर सर्विस स्पून के जरिए ऐसी कमाल की धुन निकालता है कि सुनकर आप मुग्ध हो जाएंगे. ऐसा कमाल का हुनर देखकर लोग उसके मुरीद हो गए.

I don’t know which establishment this gentleman works at, but he should be an honoured guest at our upcoming #MahindraPercussionFestival in Bengaluru. 😊 He is living proof that rhythm & percussion is the heartbeat of India! #SundayFeeling pic.twitter.com/B3okr25Wy8

— anand mahindra (@anandmahindra) February 12, 2023