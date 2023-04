आने ही वाली थी ट्रेन, तभी शख्स को मची जल्दी, यमराज से होने ही वाली थी भेंट! लोग बोले- 'परिवार को याद रखो'

सड़क पर जल्दबाजी में रहने वाले लोग अक्सर किसी न किसी समस्या का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं. जल्दबाजी किसी दुर्घटना में वजह न बने, इसलिए प्रचार प्रसार के तौर पर दुर्घटना से देर भली जैसे स्लोगन चलते रहते हैं. ताकि लोग सड़क पर हमेशा सतर्क रहे और जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी करने के बजाय समझदारी और सावधानी से बढ़ें. लेकिन यहाँ लोग न जाने क्यों चंद सेकेंड्स के चक्कर में बड़े हादसे को दावत दे बैठते हैं. जो कई बार यमराज से मुलाकात करवाने में मददगार साबित हो जाता है. रेलवे क्रॉसिंग को जल्दबाजी में पार करते एक ऐसे ही शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप दहल उठेंगे.

ट्विटर अकाउंट @OdishaRail पर शेयर वीडियो में एक शख्स रेल फाटक बंद होने के बावजूद रेलवे क्रासिंग से अपनी बाइक पार करने की कोशिश करने लगा. लेकिन उसकी जल्दबाजी भारी पड़ गई और क्रॉसिंग पार होने से पहले ही ट्रेन आ धमकी फिर जो हुआ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.

#Alert Ranital to Khurda Road section has been upgraded for maximum permissible speed of 130 kmph, all LHB trains to run at 130 kmph in this section from tomorrow. Earlier Kharagpur to Ranital and Khurda Road to Palasa was done,so trespassing will be fatal. Always remember family pic.twitter.com/Hx6jYW9FcU

— OdishaRailUsers – Multimodal Connectivity Forum (@OdishaRail) April 12, 2023