बचपन में जिस दाई ने पाला 45 साल बाद उससे मिलने के लिए 8000 km दूर पहुंचा शख्स, भावुक कर देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर लोग अपनी सुंदर फोटोज और स्टाइलिश तस्वीरें ही शेयर नहीं करते, बल्कि कुछ एहसास और भावुक कर देने वाले ऐसे पल भी शेयर करते हैं, जिसे देख आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकते. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो लोगों के दिल को छू रहा है. वीडियो में एक शक तापमान 8000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर सिर्फ उस महिला से मिलने के लिए तय किया जो बचपन में उसकी दाई थी.

एक शख्स ने अपनी नैनी से मिलने के लिए 8000 किलोमीटर की यात्रा की और 45 साल बाद उससे मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बचपन में एना नाम की दाई ने उसे पाला था जिससे मिलने के लिए वो तड़प उठा और स्पेन से अमेरिका पहुंच गया. ट्विटर पर GoodNewsCorrespondent नाम के प्रोफाइल पर शेयर नैनी और शख्स के मिलन का वीडियो आपको भावुक कर देगा.

After more than 45 years apart this man finds his former nanny named Ana. An incredible woman who took care of him as a child as if he were her own son. (🎥:juanitojonsson)

— GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) September 28, 2022