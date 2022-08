फ्लाइट को ऑटो मोड पर डाल कर सो गए पायलट, रनवे छोड़ आगे बढ़ा प्लेन तो बजी खतरे की 'घंटी'

अगर आपने हाल ही में रिलीज अजय देवगन की फ़िल्म ‘रनवे 34’ देखी है तो आपको उड़ान के दौरान फ्लाइट के पायलट अजय देवगन का सो जाना भी याद होगा. जिसके बाद जमीन से लेकर हवा तक में हड़कंप मच गया. फ्लाइट के दो पायलट होने के बावजूद एक से भी संपर्क न हो जाने से एटीसी की हालत खराब थी. वहीं फ्लाइट में सवार यात्रियों की सांसें अटकी हुई थीं. ये कहानी फ़िल्म की है, फिर भी उस दहशत को महसूस किया जा सकता है जो फ़िल्म में दर्शाया गया था. लेकिन ज़रा सोचिए यही घटना असल जिंदगी में हो तो कैसा होगा. एक अफ्रीकी देश में बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई.

अफ्रीकी देश इथोपिया में इथोपियन एयरलाइन्स की फ्लाइट में उड़ान के दौरान दोनों पायलट सो गए, जिसे सुनते ही बाकी लोगों की नींद उड़ गई. एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट से कई बार संपर्क की कोशिश की गई जो नाकाम रही. हड़कंप तब मचा जब फ्लाइट निर्धारित रनवे को छोड़ आगे बढ़ गई. घटना फ्लाइट संख्‍या ET343 की है. फ्लाइट सूडान की राजधानी खारतूम से इथोपिया कि राजधानी अदिस अबाबा आ रही थी.

पायलट से संपर्क करने के सारी कोशिशें हो रही थी नाकाम

जमीन से 37,000 फिट की उचाई पर उड़ान भर रही फ्लाइट के दोनों पायलट सो जायें तो लोगों की सांसे अटकनी लाजिमी है. 3 घंटे की यात्रा के दौरान दोनों पायलट फ्लाइट को ऑटो मोड पर डाल कर सो गए. लेकिन जब निर्धारित रनवे के ऊपर से फ्लाइट गुजर गयी और वो लैंड नहीं कर पाई, तब फ्लाइट के अंदर अलार्म बजा और पायलट्स की नींद टूटी. अपनी गलती का अहसास होते ही क्या पता उनके भी होश उड़ गए हों. लेकिन उससे ज्यादा हालत ATC में बैठे कर्मचारियों की खराब थी, जो पायलट्स की ऐसी लापरवाही और निर्धारित रनवे पर फ्लाइट के लैंड ना करने की वजह से बेचैन हो उठे थे. Aviation Herald के मुताबिक, ये घटना सोमवार की है. रिपोर्ट के मुताबिक एअरपोर्ट तक पहुंचने के बाद भी जब फ्लाइट संख्‍या ET343 ने लैंडिंग नहीं की तब एटीसी ने अलर्ट जारी किया. एविएशन एक्‍सपर्ट एलेक्‍स मैक्‍रेस (Alex Macheras) ने भी ट्वीट कर उस घटना का जिक्र किया जब दोनों पायलट उड़ान के दौरान सो गए.

After overflying the runway (still at cruising altitude), the autopilot disconnected – and this chime alert woke the pilots up — who then initiated a descent and eventually made a safe landing.

Air traffic controllers tried to contact the pilots numerous times without success

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022