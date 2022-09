जमीन को छूते ही दो टुकड़ों में बंट गया विमान, प्लेन क्रैश का वीडियो देख सिहर उठेंगे आप

सड़क और ट्रेन हादसे के न जाने कितनी ही तस्वीरें और वीडियो हमने देखे होंगे. अक्सर दो गाड़ियों को आमने सामने टकराते या हाइ स्पीड के चलते अचानक सड़क पर पलटती गाड़ियों को हमने कई बार देखा है. सड़क हादसों की घटनाएं तो बेहद आम हो गई है लेकिन हवाई जहाज़ के साथ दुर्घटना आम नहीं होती. विमान का क्रैश होना बेहद कम ही देखने सुनने को मिलता है. लिहाजा प्लेन क्रैश का वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो जमीन से टकराते ही दो टुकड़े हो गया.

ट्विटर के @TansuYegen पर प्लेन क्रैश का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर जमीन पर उतरते ही प्लेन दो टुकड़ों में बंट गया. रोंगटे खड़े कर देने वाले इस प्लेन क्रैश के वीडियो को देख लोग सिहर उठे. गनीमत यह रही की प्रेम ट्रस्ट रियल ना हो कर वैज्ञानिकों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था. जिससे किसी खास वजह से जानबूझकर क्रैश करवाया गया था.

उड़ता विमान पलभर में जमीन छूते ही हुआ टुकड़े-टुकड़े

वायरल वीडियो में एक विमान हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो जमीन के करीब आता है. और जैसे ही विमान ने धरती की सतह को छुआ एकाएक विमान दो टुकड़ों में बंट गया. मंजर बेहद खौफनाक था विमान का आगे वाला हिस्सा यानी कॉकपिट वाला हिस्सा विमान से टूटकर अलग हो गया. हैरानी की बात यह रही कि जमीन से टकराने से पहले विमान में कोई ऐसी हरकत दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे ये समझ में आये की वो विमान हादसे का शिकार होने वाला है. ऐसे में अचानक ही बड़ा क्रैश होना हैरान करनेवाला था.

In 2012, Mexican scientists intentionally crashed a Boeing 727 to test which seats had the best chance of survival…

via @historyinmemes pic.twitter.com/AxPUPmBVGw

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 13, 2022