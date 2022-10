सड़क पर हुई नोटों की बारिश तो दौड़-दौड़कर लपकते दिखे पुलिसवाले, हैरान कर देगा वायरल वीडियो का सच

हाईवे otherपर दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक नोटों की बारिश हुई तो लोग चौंक गए. ऐसा कहीं होता है भला की सड़क से एक गाड़ी गुजरी नहीं कि अचानक नोट बरसने लगे. जिसे देखते ही आम लोग तो छोड़िये कई पुलिसवाले आए और नोटों पर लपक पड़े इतना देखना था कि लोग अचरज से भर उठे माजरा समझने की कोशिश में लोगों ने सिर को जाना शुरू कर दिया लेकिन जब सच सामने आया तो लोग हैरान रह गए.

चिली में चोरों ने गैंबलिंग हाउस में लूट मचाई और 10,000 डॉलर से ज्यादा रकम चोरी कर फरार हो गए लेकिन पुलिस का दस्ता पीछे पड़ा तो चोरो की हालत खराब हो गयी और पुलिस को उलझाने के लिए उन्होंने नोटों से भरा एक बैग गाड़ी से बाहर हाइवे पर फेंक दिया फिर सड़क पर नोटों की बारिश जैसा नजारा देखने को मिला. लेकिन इस ट्रिप के बावजूद चोर बच नहीं पाए.

लुटेरों ने पुलिस के लिए सड़क पर की नोटों की बारिश

वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि अचानक हाईवे पर आया नोटों से भरा बैग एक गाड़ी से फेंका गया था जुगाड़ी पेशेवर चोरों की थी लेकिन यह गलती से नहीं गिरा बल्कि चोरों ने जानबूझकर पुलिस को उलझाने के लिए नोटों से भरा बैग नोट बंडल खोल कर फेंका ताकि चारों तरफ उड़ते नोटों को पकड़ने में पुलिस व्यस्त हो जाए और उन्हें भागने का मौका मिल जाये. लुटेरों ने कथित तौर पर एक गैम्बलिंग हॉल को लूटा था. जिसकी वजह से पुलिस टीम उनके पीछे पड़ी हुई थी जब खुद को पुलिस के चंगुल में फंसने का संदेह हुआ तो चोरों ने ढेरों बैग में से नोटों से भरे एक बैग फेंकने में ही भलाई समझी.

A shop burglary ended in a car chase and money being showered onto a highway in Chile.

According to local media, the alleged burglars tried to steal nearly 10m Chilean pesos ($10,300). pic.twitter.com/1v7HJxnIUH

— PressTV Extra (@PresstvExtra) October 22, 2022