इतने महंगे जूते कि जीवनभर कमाकर ना खरीद पाएं आप, पुराने होकर भी हैं हिट, 18 करोड़ के स्नीकर्स की ये है खासियत

जूते न सिर्फ हमारा व्यक्तित्व दर्शाते हैं बल्कि पहनने वाले की शान कहलाते हैं. एक पुरानी कहावत है अगर किसी शख्सियत आंकनी हो तो सबसे पहले उसके जूते देखने चाहिये. बाजार में ₹100 से शुरू होकर 1000-2000 और 10-20 हज़ार तक के जूते तो आपने देखे होंगे. आम लोग जो सबसे अच्छे जूते खरीदते हैं वो चार-पांच या 10-15,000 तक के आसपास हो सकते हैं. लेकिन सेलेब्रिटीज की बात करें तो कीमत दोगुनी चौगुनी या 10 गुना भी मान लेते हैं. लेकिन एक जूता ऐसा हैं जिनकी कीमत आपके जीवन भर की कमाई को मात दे रही है.

हाल ही में ट्विटर अकाउंट @Sothebys पर एक ऐसे जूते की तस्वीर साझा की गई, जो अब तक दुनिया में सबसे महंगे बिके हैं. जिसके चलते जूते की कीमत ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर लिया. जूते की कीमत इतनी है कि आप सपने में भी नहीं सोच पाएंगे. गाड़ी-बंगला मिलाकर भी उसकी कीमत को नहीं छू पाएंगे. लाल-काले रंग के एक जोड़ी स्नीकर की कीमत है ₹18 करोड़. जिसे हाल ही में नीलाम किया गया है. अब आप सोच रहे होंगे क्या करूँ जूतों की ऐसी क्या खासियत है कि लोग उसके लिए करोड़ों दे गए. हम आपको बताते हैं.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

— Sotheby’s (@Sothebys) April 11, 2023