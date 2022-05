बच्चों की खेल की खेलभावना ने जीत लिया दिल, विरोधी टीम मेंबर को रोते देख गले लगाया

कभी खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि अपनी खेल भावना के लिए भी जाने जाते थे. खिलाड़ियों के पैंतरे, उनका खेल और फूर्ती जहां दर्शकों का मनोरंजन करते थे जो वहीं समय-समय पर एक-दूसरे के प्रति खिलाड़ियों की खेल भावना दिल जीतने का भी काम करती थी. लेकिन खिलाड़ी खेल भावना को कम कर केवल विरोधी बनते जा रहे है. ऐसे में बच्चों ने बेहतरीन पाठ पढ़ाया.

@buitengebieden ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख दिल खुशी के भर जाएगा. बच्चों की 2 टीमों के बीच चल रहे फुटबॉल मैच के बीच एक टीम की बच्ची बॉल ना बचा पाने से रो पड़ी तो दूसरे टीम के बच्चे ने उसे गले लगाकर उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना देता नज़र आया. बच्चों में दिखी ऐसी ही खेलभावना की ज़रूरत बड़ों को भी है.

बच्चों की खेल भावना रही शानदार

वीडियो किसी स्कूल के प्ले ग्राउंड का लग रहा है जहां सफेद और नीली टी शर्ट पहने दो अलग-अलग टीमें फुटबॉल खेल रही हैं. टीम प्राइमरी क्लास के अंदर की ही लग रही थी जहां नीली ड्रेस वाले बच्चों के पास बॉल थी वो उसे गोल करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन सफेद ड्रेस में आए विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उनके हाथ से गेंद अपने पाले में कर ली. आखिर में जिस बच्ची के पास से गेंद विरोधियों ने झपटी वो बच्ची उसे शायद चोट भी लगी और इस हार से भी बहुत दुखी हुई और रो पड़ी. आखिर बच्चे तो बच्चे ही है. छोटी-छोटी सी जीत हार उनके दिल पर गहरा असर करती है लिहाज़ा वो नीली टीम वाली बच्ची फूट-फूटकर रोने लगी तभी सफेद ड्रेस वाली टीम के मेंबर ने टीम का ख्याल न कर उसकी भावना का ख्याल किया उसे गले लगा लिया. फिर उसे बार-बारर चुप कराकर उसे ढांढस बंधाया. फिर बाद में ट्रेनर्स ने उन्हें आके संभाला.

