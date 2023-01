चीटिंयों को तो आप अच्छे से जानते हैं ही लेकिन एक चींटी जो मखमली सी है उसे शायद ही आपने देखा हो. ये चींटियां पश्चिमी गोलार्ध के गर्म हिस्सों में पाया जाती हैं. ये देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं और खतरनाक बिल्‍कुल नहीं होतीं. हालांकि, वैज्ञानिक तौर पर इसे ततैया की एक प्रजात‍ि कहा गया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी यह बेहद भुलक्‍कड़ होती हैं और कहीं भी जाकर भूल जाती हैं.

देखने में यह क्रेओसोट झाड़ी के बीजों की तरह नजर आती हैं जो एक ब्रश की तरह काफी मखमली होते हैं. दक्ष‍िण पश्चिमी अमेरिका में यह बहुतायत में मिलती हैं. जब इन ततैया को साइंटिस्‍ट ने पहली बार देखा तो सोचा कि शायद हिंसक शि‍कार‍ियों से बचने के लिए उसके पंख इतने बड़े बड़े और मखमली होते होंगे. पर बाद में पता चला कि यह चमकीले बाल रेगिस्‍तान में उनकी मदद करने के लिए होते हैं. इससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायता मिलती है. क्‍योंकि यह अत्‍यध‍िक गर्मी वाले इलाकों में पाई जाती हैं और जहां आम लोगों के लिए रहना नामुमकिन है. वहां तापमान शरीर को जला देने वाला होता है.

पंख नहीं होते

इसकी पड़ताल करते हुए जब शोधकर्ताओं ने थर्मल इमेजिंग का सहारा लिया तो उन्‍हें हकीकत पता चली. यह भी पता चला कि उनके पंख नहीं होते. उनके चमकीले रंग अपोसेमेटिक संकेतों के रूप में काम करते हैं. इनका डंक बेहद दर्दनाक होता है.

