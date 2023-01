Funny Videos: पेड़ पर तो बंदर ही राजा, शिकार करने गए बाघ के छूट गए पसीने, गिरा धड़ाम से नीचे

बाघ जंगल का राजा होता है यह तो आपने सुना होगा. क्‍योंकि बाघ को जमीन पर सबसे तेज शिकारी माना जाता है. उसकी दहाड़ करीब आठ किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है. इतना ही नहीं वह जानवरों पर झपट्टा मारकर, उनका शिकार कर ही अपना पेट भरता है. सालों नहीं, हजारों वर्षों से बाघ को सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और आक्रामक माना जाता रहा है. पर ट्विटर एकाउंट @weirdterrifying से पोस्‍ट एक वीडियो में शेर की चालाकी पर बंदर की चाल भारी पड़ जाती है और उसे हार मानना पड़ता है.

बंदर को दबोचने की कोशिश में फेल

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाघ एक पेड़ पर बैठे बंदर का श‍िकार करने के लिए धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है. बंदर को तब तक आभास नहीं होता. पर जब बाघ उसके कुछ करीब पहुंच जाता है तो बंदर भी ऊपर की ओर भागने लगता है. और एक समय वह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठ जाता है. धीरे धीरे बाघ भी बंदर के बेहद करीब पहुंच जाता है. वह हाथ से झपट्टा मारने की कोशिश करता है तो बंदर टहनी पकड़कर झूल जाता है. बाघ उसे दबोचने की कोशिश करता है तभी बंदर दूसरे पेड़ पर कूद जाता है और बाघ धड़ाम से नीचे आ गिरता है.

You may be a tiger but still on the tree I monkey is the king 💪😀 pic.twitter.com/G5eoGbugNv

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 15, 2023