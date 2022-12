छोटे बच्चे का नन्हे परिंदों को खाना खिलाता वीडियो वायरल, दरियादिली और बड़प्पन से जीता लोगों का दिल

कई बार कुछ सीखने सिखाने या प्रेरणा देने के लिए उम्र मोहताज नहीं होती. बहुत बार ऐसा देखा गया है की बड़ों को पीछे छोड़ बच्चे अपनी हरकतों और व्यवहार से वो सीखा देते है जो बड़े भी नहीं सीखा पाते. बच्चे भी बड़ों को प्रभावित कर सकते हैं और शिक्षित करने की काबिलियत रख सकते हैं. बिना बोले वो सब कुछ बयां कर देते हैं. एक छोटे बच्चे का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी दरियादिली और नेकदिली ने लोगों को खूब प्रभावित किया.

IAS सोनाली गोयल के ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपने बर्तन में से खाना निकालकर परिंदों को खिलाता दिखा तो देखने वाले उसकी दरियादिली के फैन हो गए. लकड़ी के चम्मच से बच्चा एक-एककर परिंदों के मुंह में खाना डालता नजर आया वीडियो लोगों को प्रभावित भी कर रहा है और सबक भी दे रहा है.

नन्हें बच्चे ने परिंदो को खिलाया अपने हिस्से का खाना

वायरल वीडियो में एक छोटा सा बच्चा जमीन पर कटोरे में खाना लेकर बैठा है उसके सामने कुछ परिंदे भी आकर खड़े हो गए मानों भूखे हों और खाने की तलाश में हों. लिहाजा बच्चे ने अपने खाने को खुद के लिए बचाने के बजाए परिंदों में बांटना शुरू कर दिया. खुद के खाने पर थोड़ी देर रोक लगाकर उसने लकड़ी के चम्मच से बारी बारी परिंदों के मुंह में निवाला डालना शुरू कर दिया और ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया बच्चे की इस दरियादिली ने लोगों का दिल जीत लिया. अमूमन बच्चे नादान माने जाते हैं. और हमेशा अपने को ही प्राथमिकता देते हैं लेकिन ये बच्चा नेकदिल निकला.

Empathy, Compassion, Kindness !

This little Boy is teaching us All 🙏🏻#BeHumane

(VC : SM ) pic.twitter.com/laq7dxmxrV

— Sonal Goel IAS (@sonalgoelias) November 29, 2022