Video: नहीं देखी होगी परिंदे कि इतनी शानदार बैकफ्लिप, सोशल मीडिया पर आते ही छा गया उजला कबूतर

Wildlife viral series में ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर शेयर एक वीडियो में सफेद कबूतर एक जिमनास्ट की तरह शानदार बैकफ्लिप करता नज़र आया. परिंदे की ऐसी कलाबाज़ी देख लोग वाह-वाह कर उठे. लेकिन बहुत से लोग एक परिंदे को ऐसा करते देख हैरानी भी जताने लगे. वीडियो को अब तक 60 लाख से ज्यादा व्यूज़ और करीब पौने 2 लाख लाइक्स मिले.

कबूतर है या जिमनास्ट, सोच में पड़ जाएंगे आप

नीले धब्बों वाले सफेद कबूतर ने जैसे ही अपना नायाब टैलेंट दिखाया, लोग हैरान रह गए. वायरल वीडियो में कई कबूतर नज़र आ जाएंगे. जिसमें से एक खूबसूरत सा दिखने वाला उजला कबूतर अचानक कलाबाज़ी दिखाने लगता है. एक जिमनास्ट की तरह वो बैकफ्लिप करता नज़र आया. औऱ उसके इस करतब को तुक्का नहीं कह सकते क्योंकिं उसने इसे एक नहीं बल्कि बैक टू बैक तीन बार रिपीट किया. उसका अंदाज़ कुछ वैसा ही था कि मानों वो उसे देखने वाली हर नज़र को ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि वो कितना कमाल का कबूतर है. उसके जैसी कलाबाज़ियां किसी को नहीं आती होंगी.

The best backflip ever!pic.twitter.com/paXXsU1ewr

— Figen (@TheFigen) July 28, 2022