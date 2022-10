दुनिया के दूसरे सबसे उम्र दराज गोरिल्ला की मौत, चिड़ियाघर में दी गई अश्रुपूर्ण विदाई

वॉशिंगटन. दुनिया के दूसरे सबसे उम्र दराज गोरिल्ला की मौत हो गई है. अमेरिका के केंटकी के लुइसविले चिड़ियाघर ने इसकी सूचना दी. हेलेन नाम की इस गोरिल्ला की उम्र 64 साल थी. पश्चिमी तराई गोरिल्ला को लोग प्यार से “ग्रैंड डेम” कहते थे. आमतौर पर गोरिल्ला की औसत उम्र 39 साल होती है.

चिड़ियाघर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘हेलेन ने अपने अधिकांश जीवन के लिए उल्लेखनीय रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लिया, केवल अपेक्षित उम्र से संबंधित गठिया और कुछ पीरियडोंटल बीमारी के साथ उन्हें दिक्कत हुई. हालांकि, उसने हाल ही में बढ़ती अस्थिरता और कंपकंपी विकसित की. इसने उसे गिरने के अधिक जोखिम में डाल दिया.’ उसके देखभाल करने वालों ने शुक्रवार को उसे इच्छामृत्यु देने का निर्णय लिया.

It is with heavy hearts that we announce the passing of female gorilla, Helen. Affectionately called the “Grand Dame” of the gorilla world, Helen was much celebrated at 64-years-old. She long impressed Zoo fans with her big personality and longevity. https://t.co/D8ivUpIVde pic.twitter.com/4caB62PAUX

— Louisville Zoo (@LouisvilleZoo) October 14, 2022