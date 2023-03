ढेर सारे 208 के बीच छुपा है एक अलग अंक, खोजकर बताइए कहां और क्या है वो नंबर, क्या आप सुलझा पाएंगे ये पहेली?

ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां बचपन के खेल की याद दिला जाती हैं. लेकिन असल में अब ये बच्चों के खेल तक सीमित नहीं रहा. जो टाइम पास न होकर अब आपके बुद्धि कौशल का परीक्षण कहलाती है. जिसे सुलझाने में आपकी तेज़ नज़र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तस्वीर को देखेंगी तो आपकी नजरें ही मगर उसे सुलझाने में तो दिमाग को ही कसरत करनी होगी. ठीक वैसे ही जैसे आजकल एक ऑप्टिकल इल्यूजन चुनौती खूब चलन में हैं, जिसमें एक जैसे ढेर सारे एक जैसे अंकों के बीच एक अलग अंक की तलाश कर चुनौती सुलझानी होगी.

Can you spot the different digit: तस्वीर में छुपी पहेलियां अक्सर ही दिमाग को झकझोर देती हैं. एक जैसे अंकों की भीड़ में एक डिफरेंट अंक को खोजना आसान चुनौती नहीं है. सामने होकर भी नजरें न जाने क्यों उसे नहीं देख पाती. यही वजह है कि चुनौतियों को कहते हैं ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां. जहां ढेर सारे 208 के बीच आपको एक अलग अंक खोजना है और बताना है कि वो क्या है और कहां है? जिसके लिए पांच सेकंड का वक्त तय है.

क्या आपको तस्वीर में नज़र आया अलग अंक?

चुनौती के तौर पर पेश की गई नीली सफेद तस्वीर में इस बार आप को ढेर सारे एक जैसे अंक नजर आ रहे होंगे. तस्वीर में जहां तक नजर आएंगे आपको एक ही अंक लिखा नजर आएगा जो है 208. लेकिन आप की चुनौती ये है कि इस तस्वीर में आपको लेकिन ढेर सारे 208 के बीच में एक डिफरेंट नंबर खोजना होगा. मुश्किल ये है कि उस डिफरेंट नंबर को खोजना किसी के लिए भी आसान नहीं है. अगर आप तस्वीर में उस डिफरेंट नंबर को खोजने की कोशिश करेंगे भी तो आपकी आंखए और दिमाग चकारा ही जाएगा. ऐसे में अगर आप खुद को हाई इंटेलीजेंट दिमाग वाला मानते हैं तो बताइए की तस्वीर में 208 के अलावा कहां छुपा है वो डिफरेंट नंबर?

ढेर सारे 208 अंक के बीच छुपा है एक अलग 280 नंबर

208 वाली तस्वीर में छुपा है एक 280 नंबर

जो तेज़ नज़र और शातिर दिमाग वाले उनके लिए भी नंबर की तलाश वाली ये चुनौती आसान नहीं रही. फिर भी जो लोग पूरे धैर्य और लगन से इस नीली, सफेद तस्वीर में छुपी चुनौती को सुलझाने में जुटे रहते हैं उन्हें सफलता मिल ही जाती है. अगर आप अब भी कंफ्यूज़न में ही हैं तो बता देते हैं कि तस्वीर में वो डिफरेंट नंबर है 280. ऊपर दी गई तस्वीर में दिख जाएगा वो नंबर.

