शराब की 1 बोतल के लिए मंदिर में चोरी करने घुसा शख्स, भगवान ने तुरंत दे दी पाप की सजा!

कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है. उसकी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन इंसान को उसके कर्मों का फल भगवान सोच-समझकर दे देते हैं. आंध्र प्रदेश में रहने वाले एक शख्स ने सोचा था कि मंदिर (Robbery In Temple) में मौजूद गहने और पैसे चुराकर वो अपनी शराब के लिए पैसों का जुगाड़ कर लेगा. इसके लिए उसने मंदिर की दीवार में छेद किया. उसने अंदर जाकर भगवान के गहने भी चुराए. लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा था. जब वो गहने लेकर भागने लगा, तो उसी छेद में फंस गया. आखिर में उसे निकालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा.

ये घटना आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कांचीली मंडल के जदुपुदि गांव में हुई. टाइम्स ऑफ इण्डिया की खबर के मुताबिक़, 30 साल के इस चोर की पहचान आर पापा राओ के तौर पर हुई. उसने ये चोरी मात्र एक शराब की बोतल के लिए की. वो गांव के जमी येलम्मा मंदिर की दीवार में छेद कर अंदर घुसा था. उसने भगवान पर चढ़े चांदी के गहने चुराए और उसी छेद से भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन जिस छेद से वो आसानी से अंदर आ गया, उसी छेद में निकलते हुए फंस गया.

चुराए थे भगवान के गहने

चोर ने मंदिर से बीस ग्राम चांदी के गहने चुराए थे. बाद में जब सुबह मंदिर खोला गया, तो पुजारी ने छेद में फंसे चोर को देखा. उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर बुलाया. पुलिस ने चोर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली. इस वीडियो को ट्विटर पर जर्नलिस्ट सूर्या रेड्डी ने शेयर किया. इस वीडियो में चोर गांव वालों से बाहर निकालने का आग्रह करता नजर आया.

A burglar trapped in the act at Jhadupudi Jami Yellamma #Temple in Kanchili mandal of Srikakulam dist. Enters through a small ventilation window, but just couldn’t get out.#AndhraPradesh #Kanchili #Jhadupudi #Srikakulam #Burglar #Funny #JamiYellammaTemple pic.twitter.com/XF6SGG9LYI

— Surya Reddy (@jsuryareddy) April 5, 2022