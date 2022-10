महिला का पर्स चुराकर समंदर में तैर गया चोर, पुलिस ने हेलिकॉप्टर से जाकर पकड़ा!

Thief Swims Away into Sea to Avoid Arrest: पुलिस और चोर का नाता ही चूहे और बिल्ली वाला होता है. चोर जहां चोरी करके भागने की कोशिश करता है तो वहीं पुलिस उसका पीछा आखिर तक करती है. चोरों की हर शातिर चाल का जवाब पुलिस अपनी सूझबूझ से देती है. हाल ही में एक ऐसा ही शातिरदिमाग चोर की कहानी वायरल हो रही है, जिसमें वो गिरफ्तार होने से बचने के लिए अलग ही लेवल का दिमाग लगाता है. वो बात अलग ही पुलिस के आगे उसकी एक नहीं चलती.

चोर अक्सर लोगों को वहां पर शिकार बनाते हैं, जहां से उनके भागने के चांसेज़ सबसे ज्यादा हों. एक ऐसा ही चोर ने महिला के पर्स को चुराने के बाद सीधा समंदर में छलांग लगा दी और तैरता हुआ 200 फीट तक आगे निकल गया. हालांकि पुलिस ने भी उसे पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और हेलिकॉप्टर से जाकर उसे पकड़ा. इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

चोरी करके समंदर में कूदा चोर

ये घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है. यहां 1 अक्टूबर को सुबह-सुबह ही एक चोर ने वहां मौजूद महिला का वॉलेट एक होटल के पार्किंट लॉट से लूटा और वहां से दौड़ता हुआ भाग गया. लोगों ने उसे Cypress Pointe Beach की ओर भागते हुए देखा, जहां अधिकारियों ने उसे देखा. चोर वहां से भागने के लिए समंदर में कूदा और 200 फीट तक आगे Tampa Bay में निकल गया. हालांकि पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और समंदर में भी उस पर हेलिकॉप्टर से निगरानी रखी. आखिरकार अपराधी को सरेंडर करना ही पड़ा.

वायरल हुई तस्वीर

Tampa Police Department की ओर से फेसबुक पर इस घटना के बारे में बताया गया और इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर भी पोस्ट की गई. तस्वीर में चोर को पानी के अंदर ही सरेंडर के मोड में हाथ उठाए देखा जा सकता है, जबकि पुलिस हेलिकॉप्टर से ऊपर मौजूद है. न्यूज़ वेबसाइट WFLA के मुताबिक Dewayne Dean नाम के 32 साल के अपराधी पर छिनौती और पुलिस से भागने का चार्ज लगा है. इसके अलावा भी उसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है.

