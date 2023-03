सिर्फ 45 सेकेंड में छह कारें चुरा ले गए, करोंड़ों में थी इनकी कीमत, तरीका जान आप भी रह जाएंगे दंग

आपने कार चोरी की तमाम घटनाएं सुनी होंगी. कुछ के वीडियोज भी देखे होंगे. जालंधर पुलिस ने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चोर बड़ी सफाई से एक के बाद एक, 7 करोड़ की पांच लग्जरी कारें चुराकर ले जाते दिखे थे. क्‍ल‍िप देखकर लोग हैरान रह गए थे. बोल्ट कटर्स के इस्तेमाल से गेट को तोड़कर सभी चोर अंदर घुसे और इन सुपर कारों को तेजी से वहां से भगा ले गए. उनका क्‍या हुआ यह तो पता नहीं चला, पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें सिर्फ 45 सेकेंड के अंदर चोर छह कारें चुरा ले गए.

वारदात अमेरिका के केंतुकी (Kentucky)की है, जिसका वीडियो ट्विटर पर @DailyLoud एकाउंट से शेयर किया गया है. आप देख सकते हैं कि मास्‍क पहने चोर आसानी से एक बड़े शोरूम में घुसते हैं. वहां तमाम डॉज चैलेंजर हेलकैट स्‍पोर्ट्स कारें रखी हुई हैं. पहले वे इधर-उधर देखते हैं. जब उन्‍हें कोई नजर नहीं आता तो इतनी ही देर में कार का नंबर प्‍लेट भी बदल देते हैं. फ‍िर तुरंत ड्राइव सीट पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते छह महंगी कारें उड़ा ले जाते हैं. वहां तो कोई मौजूद नहीं था पर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. आप जानकर हैरान होंगे कि इस शोरूम में चार लेयर की सिक्‍योरिटी का इंतजाम था. पर चोर उसे भी धता बता गए.

they stole 6 hellcats in 45 seconds at a Kentucky dealership 👀pic.twitter.com/mJUDNbvBzQ

— Daily Loud (@DailyLoud) March 8, 2023