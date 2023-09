Man selling dolls with his own hair: एक शख्स ने अपने बालों से बनीं गुड़िया बेचने का धंधा शुरू किया. उसने अपने बालों से बनीं उन गुड़ियाओं को ‘वूडू डॉल्स’ नाम दिया. इस अजीब से वेंचर को शुरू करने वाले शख्स का नाम स्टीव-ओ है. जब स्टीव-ओ ने इस वेंचर की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि कोई भी उनके बालों से बनी गुड़िया को खरीद सकता है, उनसे जादू-टोना कर सकता है. लेकिन अब स्टीव-ओ ने अपने इस वेंचर से दूरी बनाने का फैसला किया है.

वेबसाइट ladbible की रिपोर्ट के अनुसार, स्टीव-ओ ने माना है कि अपने बालों से बनी वूडू गुड़िया बेचना थोड़ा ज्यादा ‘डरावना’ रहा है. यह उनके अबतक किए गए अजीब कामों की लिस्ट में सबसे नीचे है. उनका कहना है कि इस तरह से नेगेटिव एनर्जी (बुरी आत्माओं) को आमंत्रित करना डरावनी और गलत सलाह थी. उन्होंने स्वीकार किया है कि वह इस नए वेंचर से खुद को दूर कर रहे हैं.

एक इंस्टाग्राम वीडियो में, स्टीव-ओ ने अपनी ‘ऑल-नेचुरल स्टीव-ओ वूडू डॉल’ को यह समझाते हुए प्रोमोट किया कि वह ‘लिक्विड डेथ’ को गुड़ियों में डालने के लिए अपने सारे बाल काटने दे रहे हैं. इन गुड़ियाओं को एक ओझा द्वारा जादू-टोना कर एक्टिवेटेड किया गया है. आप इन गुड़ियाओं से अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकते हैं.

यहां देखें: स्टीव-ओ का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Liquid Death (@liquiddeath)

कहने की जरूरत नहीं है, यह एक बहुत ही अजीब वेंचर है, यहां तक कि स्टीव-ओ के लिए भी, और वह खुद इस बारे में बताते हैं कि उनको यह अनुभव कितना अजीब लगा.

‘नेगेटिव एनर्जी को बुलाना डरावना’

वूडू गुड़िया के साथ पूरे वेंटर के बारे में बोलते हुए, स्टीव-ओ ने डेली मिरर को बताया कि ‘इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित करना डरावना और गलत सलाह थी.’ उन्होंने बताया कि जब ‘लिक्विड डेथ’ ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने ‘उन्हें मेरे बाल काटने और उनसे गुड़िया बनाने की अनुमति दी.’ हालांकि पिछले कुछ सालों में स्टीव-ओ को ऐसी ही अजीब-गरीब हरकतों के लिए प्रसिद्धि मिली है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उनका यह स्टेप उल्टा पड़ गया है, इसलिए तो उन्होंने इस वेंचर से दूरी बना ली है.

Tags: Ajab Gajab news, OMG News, Weird news