नाकामी से मायूस होने वालों को ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो, बार-बार गिरकर बढ़ते रहने से मिली जीत

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नाकामियों से इस कदर टूट जाते हैं कि हिम्मत और हौसले का साथ छोड़ देते हैं. फिर तो आगे बढ़ने की कोशिश करना भी नहीं चाहते वो. लेकिन हमेशा ये याद रखना होगा कि जिसने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता. बल्कि सफलता तो उसके कदम चूमती है जो गिरकर भी उठ खड़े हों. कोशिश का साथ कभी ना छोड़ें.

ट्विटर के Marshall Long पर शेयर वीडियो में बार बार गिरकर भी सीढ़ी चढ़ते शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो असफलता से हौसला हार जाते हैं और कोशिश छोड़ देते हैं. लेकिन गिरकर हिम्मत कर बढ़ते रहने से सफलता मिल ही जाती है. वीडियो को ढाई करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

गिरकर फिर उठकर चलने वाले को ही मिलती है सफलता

कहते हैं कि नाकामियों से हार ना मानने वालों को मिल ही जाती है सफलता. बस कोशिश करते रहना चाहिए. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स सीढ़ी पर चढ़ता है. और आगे बढ़ते ही ज़मीन पर गिर जाता है. लेकिन रूकने की बजाय फिर से खड़ा होकर सीढ़ी पर आगे बढ़ता है. वो बार-बार गिरता है. और हर बार उठकर खड़ा हो आगे बढना जारी रखता है. और आखिर में वहीं होता है जो मजबूत इरादे वालों के साथ होता है. आखिर में वो सबसे ऊंचाई पर मौजूद सीढ़ी पर पहुंच ही जाता है. और कामयाब हो जाता है.

Some real life stuff here.

