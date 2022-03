नाकाबिल कहने वालों पर भड़की एडल्ट मॉडल, खुद को बताया पढ़ा-लिखा और कामयाब !

वो काम, जो आपको पसंद नहीं वो हमेशा गंदा ही नहीं होता. जो आप नहीं कर रहे या नहीं कर सकते उस काम को करने वाले हमेशा नाकाबिल होंगे, ये धारणा पालने वाले बहुत हैं इस दुनिया में और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भी कम नहीं हैं.

ओनलीफैन्स साइट की स्टार मॉडल ट्रैसी किस (Tracy Kiss) ने एडल्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली महिलाओं को अनपढ़ और नाकाबिल कहने वालों को जमकर खिंचाई की (Those who called adult stars incompetent were slammed) है. और हर उस इंसान का सपोर्ट किया जो एडल्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं. ट्रेसी तब भड़क गई थी जब कुछ लोगों ने एडल्टसाइट पर काम करने वालों पर कमेंट करते हुए कहा था कि जो किसी लायक नहीं होते वो इस गंधे धंधे में आते हैं. जबकि ट्रैसी ने खुद को एजुकेटेड और सफल बताते हुए एडल्ट मॉडलिंग को सपोर्ट किया.

सौ.सोशल साइट: ट्रोलर्स ने एडल्ट कंटेट बनाने वालों को कहा था अनपढ़ और नाकाबिल जिस पर भड़क गई ट्रेसी

अपनी जीवन अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी

दो बच्चों की मां ट्रेसी ने उस वक्त OnlyFans पेज ज्वॉइन किया, जब बाकी सोशल साइट्स से उनकी डर्टी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया गया (Tracy joined the OnlyFans page when her dirty pictures were deleted from other social sites.). ट्रेसी कहती हैं वो एजुकेटेड भी हैं और सफल भी. अपनी कमाई से वो अपने बच्चों को बेहतर पालन-पोषण करने में सक्षम है. साथ ही वो कहती हैं कि कोई इंसान क्या पहने, कैसे रहे ये उसकी स्वतंत्रता का मसला है. इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. ये उनका निजी मामला है इस पर टिप्पणी करने का किसी को हक नहीं. लिहाज़ा वो एडल्ट कंटेट बनाने वाली हर महिला को खुल कर सपोर्ट कर रहीं है (Openly supporting every woman who makes adult content).

कई महिलाएं सम्मानित नौकरी छोड़कर बन गई एडल्ट स्टार

जहां तक बात एडल्ट मॉडल्स के एजुकेशन की है तो कई ऐसी मॉडल्स हैं जिन्होंने अच्छी नौकरी छोड़कर OnlyFans को ज्वाइन किया है. जैस- लॉ स्टूडेंट स्कारलेट जॉन्स (Scarlett Jones) मार्केटिंग मैनेजर एनाबेल नाइट (Annabelle Knight), टीचर हन्ना वैलेट (Hannah Veillet), ये तो कुछ नाम है. ऐसी तमाम मॉडल्स हैं जो पढ़ीलिखी और अच्छे प्रोफेशन से जुड़े रहने के बावजूद OnlyFans का रुख करने से खुद को रोक नहीं पाई. इतना ही नहीं एक पुलिस ऑफिसर और आर्मी में काम करने वाली भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने काम के साथ-साथ तो कभी करियर चेंज कर एडल्ट स्टार बनना स्वीकार किया और अपने इस फैसले से वो बेहद खुश भी हैं.

Tags: Ajab Gajab news, Khabre jara hatke, OMG News, Shocking news, Weird news