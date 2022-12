बॉयफ्रेंड के लिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग का दर्द सहने वाली 'वंशिका' को मिला करारा जवाब, 'आकाश' ने खोल दी सारी पोल

प्यार में तकरार, नोंकझोंक, गुस्सा, रूठना मनाना और ब्रेकअप होता रहता है. अपने पार्टनर से ब्रेकअप करने या अलग हो जाने की हर किसी के पास अलग अलग वजहें होती हैं. बस वो वजह वाजिब होनी चाहिए. इस बीच इन्टरनेट पर ब्रेकअप को लेकर वायरल हो रही वंशिका और आकाश की अपने अपने दोस्तों से बातचीत का वीडियो क्लिप छाया हुआ है.

ट्विटर पर सहेली से दर्द ए दिल बयां करती वंशिका की क्लिप वायरल होने के बाद अब बॉयफ्रेंड आकाश का करारा जवाब भी सामने आ गया. ये दोनों इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहे हैं. दोनों ही अपने अपने दोस्तों से फ़ोन पर पार्टनर्स की शिकायत कर रहे हैं. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर मज़े ले रहे हैं लोग.

क्या आपने सुनी ‘वंशिका’ कs टूटे दिल की दास्तां?

सहेली से फ़ोन पर बात करती वंशिका का क्लिप वायरल होने के बाद लोगों ने इंटरनेट पर इसकी खूब मज़े लिए. दो महीने के प्यार भरे रिश्ते का ब्रेकअप के बाद वंशिका ने सहेली को फोन पर रो रोकर हाल ए दिल बताया- “मेरी और आकाश की 2 महीने की सालगिरह के लिए मैंने, थ्रेडिंग, वैक्सिंग सब करायी, इतना दर्द हुआ कि पार्लर वाली के सामने चीख निकल गई मेरी.” उसने आगे कहा- “इतनी महंगी हील ली है मैंने, मुझे चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने सोचा 2 महीने की सालगिरह है, चलो कुछ करती हूं.” फिर भी बॉयफ्रेंड ने कह दिया ‘अपने रिश्ते को लेकर अभी श्योर नहीं हूं’. इन बातों पर सहेली खूब मज़े लेती है. वंशिका ने कहा था सिर्फ आकाश के लिए फुटबॉल मैच देखने लगी, जबकि उसे समझ भी नहीं आता.

probably the funniest post-breakup crying session pic.twitter.com/tkac4bbgxs

Vanshika be like : pic.twitter.com/BLTUbRaDNS

— WalterBlack ( Say Your Name ) (@zodeman18) December 9, 2022