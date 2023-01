बेंगलुरु की सड़कों पर दिखी अजीब गाड़ी , वीडियो वायरल होते ही नाम तलाशने लगे लोग, काफी महंगी है इसकी सवारी

ट्विटर पर @RevanthD18 एकाउंट ने यह वीडियो शेयर किया और देखते ही देखते लोग इसके दीवाने हो गए. वीडियो में तीन पहियों वाला एक अजीब दिखने वाला वाहन दिखाया गया है. दरअसल ये एक वेलोमोबाइल है जो असल में तीन पहियों वाली एक खास तरह की साइकिल कार है जो आमतौर पर यूरोपीय देशों में देखी जाती है. इसमें राइडर झुकी हुई स्थिति में बैठता है और अच्छी स्‍पीड पाई जा सकती है. यह वास्तव में उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो ट्रैफिक में फंसे बिना ऑफिस आना चाहते हैं. बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए यह मददगार हो सकता है.

वीडियो शेयर करने वाले रेवंत नाम के यूजर ने बताया कि यह साइकिल फनीश नागराजा की है और पहली बार यह 2019 में पेरिस-ब्रेस्ट-पेरिस इवेंट में नजर आई थी. बता दें कि तस्वीरों में यहां दिख रही तीन पहियों वाली साइकिल कार असल में बेंगलुरु स्थित एक बाइक स्टोर द्वारा इंपोर्ट की गई है. यह भारत में नहीं बनाई जाती. नीले और सफेद रंग के इस वाहन का निर्माण एक रोमानियाई कंपनी वेलोमोबाइल वर्ल्ड ने किया है.

25 किलो वजह 50 की रफ्तार

इसके चारों ओर एक कवर है जिससे ड्राइवर को हर मौसम में सुरक्षा मिलती है. एक सपाट सड़क पर थोड़े प्रयास से ही यह 30 से 50 किलोमीटर प्रत‍ि घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. अकेले बाइक का वजन लगभग 25 किलोग्राम है और खोल सहित पूरे पैकेज का वजन लगभग 90 किलोग्राम है.

Now this is some @peakbengaluru stuff. Met this guy near JP Nagar. Human powered vehicle from Netherlands. pic.twitter.com/r1whYjPQlX

— Revanth (@RevanthD18) January 22, 2023