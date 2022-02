दबे पांव जाकर चुपके से तेंदुए ने हिरन को दबोच लिया, कैमरे में कैद हुआ Leopard का अचूक हमला

जंगल राज और जंगली जानवर दोनों आपके हिसाब से नहीं चल सकते. अगर उनकी हरकते कैद करनी है तो आपको ही धैर्य का परिचय देना होगा. कई बार फोटोग्रापर या वीडियोग्राफर अपने कैमरे के ज़रिए हमें कुछ ऐसा दिखा जाते हैं जो हम अपनी नंगी आंखों से शायद ही देख पाएं. भला हो उनका कैमरामैन्स का जो हमें वाइल्डलाइफ की बेहतरीन तस्वीरें से रूबरू करा जाते हैं.

एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है एक चीते और हिरन के दरम्यान चल रही लुका छिपी का. जिसमें एक चीते ने बड़ी तसल्ली से हिरन को अपने निशाने पर लिया था. सब्र के साथ उसका शिकार किया. और देखने वाले देखते ही रह गए. घात लगाकर शिकार करने का वीडियो (Ambush hunting video) एक IFS अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है

चीते की चुपके सी चली गई दबी चाल

अपने शिकार को एक बार देख ले तो फिर कभी अपने हाथ से जाने नहीं देता टाइगर. टाइगर की खासियत ही है उसकी चाल और फूर्ती. हमेशा बेहद तेज़ चाल भागने वाले चीते की ऐसा चाल आपको दिखाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी. अमूमन अपने शिकार के इर्द-गिर्द होने पर टाइगर बहुत तेज़ बिजली सा दौड़ता नज़र आता है. मगर इस वीडियो में टाइगर एर पेड़ की ओट में धीरे-धीरे दबे पांव अपने शिकार की तरफ बढते दिखाई दे रहा है. वजह हा अपने शिकार हिरन को अपनी मौजूदगी से अंजान बनाए रखना. अगर ऐसा नहीं हुआ तो टाइगर की जद में आने से पहले ही हिरन चौकन्ना होकर रफूचक्कर हो जाएगा. फिर उसे पकड़ने के लिए बिना वजह दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी. लिहाज़ा टाइगर पूरे पेशेंस के साथ घात लगाकर दबे पांव शिकार की तरफ बढा और आखिरकार जीत हासिल कर ली.

Perfect ambush…

(Full credits to the videographer. As received in WA) pic.twitter.com/VmVqpeHLtG

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 14, 2022