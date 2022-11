ऊटी: गोल्फ कोर्स के नजदीक अपने शिकार के साथ दिखा टाइगर, वीडियो हुआ वायरल

Viral News: गुरुवार को ऊटी के पास उधगमंडलम शहर के बाहर एक टाइगर को देखा गया. कहा जा रहा है कि इस बाघ ने एक गाय को मार दिया. और फिर उसके आसपास खाने के लिए टहल रहा था. गाय को मारने के लिए खड़े होने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बाद में घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई.

नीलगिरी डिवीजन के सहायक वन संरक्षक के. सरवनकुमार ने कहा कि ये पहला मवेशी था जिसे बाघ ने मारा था, और उन्हें संदेह है कि यह वही जानवर हो सकता है जिसे कुछ हफ्ते पहले एक जल निकाय के पास देखा गया था. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रैपिड रिस्पांस टीम के 10 कर्मियों की एक टीम स्थिति पर नजर रखेगी.

This was at the edge of the Golf course in Ooty – the big cat with its meal! 😳 #tiger #golfcourse pic.twitter.com/ZycFKSjk7f

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) November 3, 2022