खूंखार जानवरों का दीदार करना हो तो लोग जंगल सफारी पर निकल पड़ते हैं. करीब जाकर उनकी हरकतें देखते हैं. और जब इन्हीं जानवरों से जुड़े वीडियोज सोशल मीडिया में आते हैं तो धड़ल्ले से वायरल हो जाते हैं. खासकर अगर जंगल के राजा शेर और टाइगर के वीडियोज हों तो लोग खूब पसंद करते हैं. इन वीडियोज की मदद से न सिर्फ जंगल बल्‍क‍ि जंगली जानवरों के बारे में अमूमन कई ऐसी जानकार‍ियां मिल जाती हैं, जो लोगों को नहीं पता होती हैं. ऐसे ही वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) अक्‍सर ट्व‍िटर पर पोस्‍ट करते रहते हैं. इस बार उन्‍होंने पानी में बैठे टाइगर का वीडियो शेयर किया और बताया कि जंगल का राजा अक्‍सर घंटों पानी में क्‍यों बैठा रहता है?

सुशांत नंदा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें पांच टाइगर पानी में बैठे हुए नजर आ रहे.वे काफी शांत हैं और ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं लग रहा कि वे किसी पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं. नंदा ने कैप्‍शन लिखा, टाइगर और पानी एक दूसरे के लिए ही बने हैं. आमतौर पर टाइगर गर्म वातावरण में रहते हैं और खास बनावट की वजह से जल्‍दी गर्म हो जाते हैं. उनके शरीर के अध‍िकांश हिस्‍सों में पसीना लाने वाले ग्रंथ‍ियों की कमी होती है. इसलिए जब उनका शरीर ज्‍यादा गर्म हो जाता है तो वे घंटों खुद को पानी में डूबोए रखना पसंद करते हैं. वीडियो और उसके साथ मिली जानकारी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Tigers & water are made for each other💕

Tigers living in hot environments get their bodies heated up quickly due to their size.

Lacking sweat glands over most parts of their bodies, they prefer to submerge themselves in waterbodies for a long time to get rid of the excess heat. pic.twitter.com/tR0WUIyfdR

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 4, 2023