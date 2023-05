Wildlife video:हाथियों का झुंड देख टाइगर की सिट्टी पिट्टी गुम, गीदड़ों की तरह दुबक गया, IFS ने शेयर किया वीडियो

शेर जंगल का राजा होता है. उसके सामने किसी की नहीं चलती. कहा जाता है कि अगर वह किसी इलाके में मौजूद है तो वहां कोई भी जानवर जाने से खौफ खाता है. क्‍योंकि एक बार शेर का मूड खराब हुआ और उसने हमला करने की ठान ली तो फ‍िर बचा पाना नामुमक‍िन है. लेकिन हाथ‍ियों के मामले में ऐसा नहीं है. जंगल का राजा इनसे खौफ खाता है. ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए. कैसे हाथ‍ियों को देखते ही दुबक गया.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकार सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda)ने यह वीडियो शेयर किया है. डेढ़ मिनट के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शेर जंगल के बीच एक सड़क पर चहलकदमी कर रहा है. तभी उसे हाथ‍ियों के आने की आहट महसूस हो जाती है. बेचारा चुपके से जाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है ताकि हाथी उसे देख न लें. डर इतना ज्‍यादा है कि हाथ‍ियों के झुंड चले जाने के काफी देर बाद तक वह जमीन से चिपका पड़ा रहता है. जैसे ही उसे लग जाता है कि हाथी निकल गए, फ‍िर वह बाहर आता है.

हाथी बाघ को सूंघ ले तो मचाता है शोर

सुशांत नंदा ने वीडियो के साथ कैप्‍शन लिखा, जंगल में इस तरह से जानवर आपस में संवाद करते हैं और सद्भाव बनाए रखते हैं. अगर हाथी बाघ को सूंघ ले तो वह चिंघाड़ता है. उसकी आवाज सुनकर जंगल का राजा रास्‍ता देने को मजबूर हो जाता है. उन्‍होंने यह भी बताया कि वीडियो विजेता सिम्‍हा नाम के एक शख्‍स ने बनाया है. वीडियो कुछ घंटे पहले ही शेयर किया गया था और अब तक 55 हजार से ज्‍यादा बार इसे देखा जा चुका है. तकरीबन 2500 लोगों के लाइक्‍स और 500 रीट्वीट्स मिले हैं. यह संख्‍या लगातार बढ़ती जा रही है.

This is how animals communicate & maintain harmony…

Elephant trumpets on smelling the tiger. The king gives way to the titan herd😌😌

