वैसे तो भारत में 103 नेशनल वाइल्‍ड लाइफ सेंचुरी और 544 वन्‍य जीव अभ्‍यारण्‍य हैं. लेकिन हर जगह टाइगर के दर्शन नहीं होते. कोई वाइल्‍ड लाइफ सेंचुरी राइनो के लिए जानी जाती है तो कोई हाथ‍ियों के लिए. कहीं, आपको एक सींग वाले गैंडे,ब्लैक पैंथर देखने को मिल जाएंगे तो कहीं हिरणों का झुंड. देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं. जहां माना जाता है कि यहां टाइगर के दर्शन तो हो ही जाएंगे. हर साल लाखों लोग इसी उम्‍मीद में यहां जंगल सफारी करने आते हैं. अब एक नई जगह सामने आई है, जहां आपको टाइगर के दर्शन हो सकेंगे.

आईएफएस अध‍िकारी परवीन कस्‍वां (IFS Parveen Kaswan) ने ट्विटर पर एक तस्‍वीर शेयर की और बताया कि अब आप उत्तर बंगाल के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य (mahananda wildlife sanctuary) में भी टाइगर देख सकते हैं. तस्‍वीर के साथ उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, आप उत्तर बंगाल के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार किसी बाघ की कैमरे से ली गई तस्‍वीर देख पा रहे हैं. यहां बाघ तकरीबन 20 साल पहले देखने के सबूत मिलते हैं. उसके बाद से यहां बाघ नहीं दिखा. वन्य जीवों के लिए खुश होने वालों के लिए चीयर्स.

You are seeing first ever camera trap picture of a Tiger in Mahananda Wildlife Sanctuary of North Bengal. Last documentation of tiger here was two decades back. A cheer for wildlife enthusiasts. pic.twitter.com/RiznOmubjx

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 19, 2023