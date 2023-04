लगता है कि भारत टाइगर्स का ठिकाना बनता जा रहा है. कुछ दिनों पहले पश्च‍िम बंगाल के महानंदा वाइल्‍ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर घूमते हुए कैमरों में कैद हुआ था. करीब दो दशक बाद वहां ऐसा नजारा दिखा था. अब हर‍ियाणा के कलेसर नेशनल पार्क में एक टाइगर चहलकदमी करते हुए देखा गया है. 1913 के बाद यह पहला मौका है जब इस जगह टाइगर नजर आया है.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda) ने ट्व‍िटर पर यह तस्‍वीर शेयर की है. जो वायरल हो रही है. उन्‍होंने कैप्‍शन लिखा, हरियाणा के कलेसर इलाके में 110 साल बाद बाघ की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं. इसके यहां अंतिम बार देखे जाने की सूचना 1913 में मिली थी. तस्‍वीर में आप देख सकते हैं कि एक बाघ जंगल में घूमता हुआ नजर आ रहा है. वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इसे शेयर किया.

तीन राज्‍यों से सटा हुआ है पार्क

कलेसर नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है. हरियाणा के यमुनानगर में आने वाली यह जगह हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और उत्‍तर प्रदेश से सटी हुई है. यहां एक प्रसिद्ध श‍िव मंदिर है. इसल‍िए पार्क का नाम कलेसर रखा गया है. पूरा क्षेत्र जैव-विविधताओं से भरा हुआ है. राष्ट्रीय उद्यान के ठीक बगल में कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है.13209 एकड़ में फैले इस अभ्‍यारण्‍य को दिसंबर 1996 को अधिसूचित किया गया था.

You are seeing the 1st pictures of tiger in the Kalesar area of Haryana after 110 years. The last sighting was reported in 1913. pic.twitter.com/Mp8G2GPfvA

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 28, 2023