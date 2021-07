फ्लाइट में नर्क होती है एयर होस्टेस की जिंदगी, मेकअप से लेकर डायटिंग तक के होते हैं कड़े नियम

जो लोग फ्लाइट में सफर करते हैं वो यह बेहतर जानते होंगे कि एयरहोस्टेस (Airhostess) या फिर एक फ्लाइट अटेंडेंट (Flight attendant) का क्या काम होता है लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि यह आसान दिखने वाली जॉब (Job) के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है.दरअसल, टिकटोक (Tiktok) पर कैट कमलनी (Kat Kamalani) नाम की एक यूजर, जो कि पेशे से यूएस (US) में एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं, उन्होंने एक वीडियो बना कर पोस्ट किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि केबिन क्रू (Cabin crew) और फ्लाइट अटेंडेंट्स को काम के दौरान कितने कड़े नियमों (Rules) का पालन करना पड़ता है. आपको बता दें कि कैट के टिकटोक पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स (Followers) हैं. उनके हल ही में वायरल हुए वीडियो (Viral video) में उन्होंने बताया कि हमेशा एयरलाइन की तरफ से डिक्टेट (Dictate) किया जाता है कि उन्हें सिर से लेकर पैरों तक खुद को कैसे रखना है. जानकारी के मुताबिक एक फ्लाइट अटेंडेंट के नाखूनों का नेल पेंट(Nail paint), बालों का रंग (Hair colour), लिप कलर (Lip colour), जूते (Shoes), बैग (Bag) और हर चीज एक दम ऑन पॉइंट (On Point) होनी चाहिए.वीडियो में उन्होंने वीडियो में बताया कि ट्रेनिंग (Training) के दौरान भी उन्हें खुद को अच्छे से ग्रूम (Groom) करना सिखाया जाता है, जिसके लिए एक टीम (Team) रखी जाती है, जो सिर्फ यही देखने का काम करती है कि आपके लुक्स (Looks) कैसे हैं, अपने अगर टैटू (Tattoo) बनवाया है तो वो दिख तो नहीं रहा, आपकी ड्रेस की लेंथ (Dress Length) कितनी है, अपने बो (Bow) कैसे पहनी हुई है और आपके बाल कैसे बंधे हुए हैं. कैट ने कहा को उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो मिलिट्री (Military) में हों क्योंकि वहां इतने कड़े नियम होते हैं.यह भी पढ़ें-उन्होंने बताया कि अगर कभी आपके मैनेजर (Manager) ने देख लिया कि आप नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहे तो आपके लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है. उनके इस वीडियो पर कई सारे लोग कमेंट कर चुके हैं. एक यूजर ने कहा कि उन लोगों को तानाशाही करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. वहीं एक यूजर जो खुद भी फ्लाइट अटेंडेंट हैं, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है. एयरपोर्ट पर भी आपको हील्स (Heels) पहननी पड़ती हैं, एक ही रंग की नेल पॉलिश (Nail Polish) का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाल बांधने पड़ते हैं और नियमों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती. हांलाकीज़ कैट ने एक कमेंट का रिप्लाई देते हुए यह बताया कि यह रूल्स इसलिए बनाये जाते हैं ताकि एयरलाइन्स (Airlines) के सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स एक जैसे (Unison) लगें.