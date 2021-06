TikTok पर लोगों को अपनी खूबसूरती से बेवकूफ बनाती रही हसीना, असलियत सामने आई तो चौंक गए लोग

सोशल मीडिया (Social Media) पर हम तमाम चेहरों को देखकर उनके फैन हो जाते हैं. हम उनके लुक्स की तारीफ करते हुए ये भी विश करते हैं कि हमें उनकी ही तरह लुक्स मिले होते तो कितना अच्छा होता ! अगर आप भी किसी को लेकर ऐसा सोचते हैं तो ये जान लीजिए सोशल मीडिया (Fraud on Social Media) से बड़ा धोखा कुछ नहीं. कम से कम टिकटॉक (TikTok) पर दिखने वाले खूबसूरत चेहरों से तो आपको और भी बचने की ज़रूरत है.



अमेरिका (United States) में भी 1 मिलियन (One Million Followers on TikTok) से ज्यादा लोग एक महिला की खूबसूरती के जादू में खोए हुए थे. ये महिला Princess Glitter Head नाम से अपना TikTok अकाउंट चलाती थी और अपने फॉलोअर्स के लिए आए दिन वीडियो (Viral Video On TikTok) पोस्ट करती रहती थी. फिर एक दिन जब उसने अपनी सच्चाई लोगों के सामने रखी तो जनता बेहोश होते-होते बची.



न मुंह में दांत न सर पर अच्छे बाल



एलिसिया (Alicia) नाम की इस महिला ने वीडियो में बताया कि उसके मुंह के दांत असली नहीं हैं. उसने खुद को बिना दांत और बिना मेकअप के लोगों के सामने प्रेजेंट किया और ये भी बताया कि वो किस तरह नकली दांत और नकली बाल के साथ उनके लिए तैयार होती है. अफसोस, एलिसिया के इस अंदाज़ को उसके फॉलोअर्स (Trolled by Followers) ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और बुरे से बुरे कमेंट किए.

जब टिकटॉक स्टार ने असलियत दिखाई तो चौंक गए फॉलोअर्स. (Photo Credit-TikTok)

लोगों ने कहा- धोखेबाज और नाजायज कारनामा



महिला को अपनी इस हरकत के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ा. एक यूज़र ने उसे कैटफिश (Catfish) का टैग दे दिया, क्योंकि वो ऑनलाइन उन्हें झूठ बोल रही थी. किसी ने लिखा इस तरह के काम नाजायज घोषित होने चाहिए. हालांकि एलिसिया ने इस पर रिक्शन देते हुए अपने लिए कैटफिश नाम को चुन लिया और अपने पोस्ट में वो Toothless TikTok Catfish हैशटैग इस्तेमाल कर रही हैं.



प्रेगनेंसी के दौरान गिर गए दांत



एलिसिया ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए ये भी बताया कि वो 15 साल पहले शादी कर चुकी थीं और उनके 4 बच्चे हैं. वे मेकअप खुद के लिए करती हैं क्योंकि वो एक मेक अप आर्टिस्ट हैं. उन्होंने ये भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके दांत धीरे-धीरे गिर गए और तब से वो नकली दांत लगाती हैं. उनकी इस बात के बाद कई लोग उनके समर्थन में भी उतरे और उन्होंने कहा कि इससे उनकी पर्सनैलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता.