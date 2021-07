46 लाख रुपए में बिक रही है ये छोटी-सी नीली झोपड़ी, खरीदने के लिए लोगों में शुरू हुई मारा-मारी

प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट (Property Investment) करना हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहा है. पैसों को प्रॉपर्टी में लगाकर फ्यूचर सिक्योर करना बेस्ट (Best Way To Secure Future) माना जाता है. लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी फ्यूचर वैल्यू भी चेक कर लेते हैं. इन दिनों प्रॉपर्टी मार्केट में इंग्लैंड के टेंगनमौथ (Teignmouth) में बने एक झोपड़ी की काफी चर्चा हो रही है. ये झोपड़ी डिवॉन में एक कार पार्किंग में है. नीली रंग की इस छोटी सी झोपड़ी (Blue Hut On Sale) के बदले लोग 46 लाख रुपए खर्चने को तैयार हैं. एस्टेट एजेंट्स का दावा है कि कई लोग इस कीमत पर उनसे झोपड़ी खरीदने को तैयार हैं.अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नीली झोपड़ी में ऐसा क्या है? दरअसल, ये झोपड़ी टेंगनमौथ बीच के पास मौजूद है. बीच के पास रहने के लिए इस झोपड़ी के बदले लोग इतने पैसे लुटाने को तैयार हैं. इस झोपड़ी से जुड़ा एक मकान भी है. लेकिन 46 लाख में आपको सिर्फ नीले रंग वाली झोपड़ी ही मिलेगी. अभी ये झोपड़ी जिसके नाम पर है वो बीते 90 सालों से इसका मालिक है. 10 साल से उसने झोपड़ी को रेंट पर लगाया हुआ था. अब जाकर जब वो खाली हुआ है, तब इसे बिकने पर लगाया गया है.एजेंट्स के मुताबिक, लोग इसे कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदना चाहते हैं. झोपड़ी से निकलते ही सामने समुद्र का किनारा. लोग इस प्रॉपर्टी में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं. अभी 16 जुलाई तक Bradley की वेबसाइट पर इसकी बोली लगेगी. समर में इस झोपड़ी के रेंट की काफी डिमांड बढ़ जाएगी. इस वजह से लोगों के लिए ये फायदे का सौदा होगा.हालांकि, जैसे ही इस प्रॉपर्टी की तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. इतनी छोटी सी झोपड़ी के बदले 46 लाख रुपए खर्च करना ज्यादातर लोगों को बेवकूफी ही लग रहा है. हालांकि, कई लोगों ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए इसे बेस्ट बताया. जिस लोकेशन पर ये झोपड़ी है, वहाँ इसे आसानी से रेंट पर लगाकर कमाई की जा सकती है. ऐसे में अगर आप भी इंग्लैंड में प्रॉपर्टी कमाना चाहते हैं, तो अभी 16 जुलाई तक का वक्त आपके पास है.