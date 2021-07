Tips to Impress: क्रश को पटाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, लाइफ कोच ने बताई झटपट इम्प्रेस करने वाली टिप्स

लाइफ कोच ने टिकटोक पर बताई क्रश को इम्प्रेस करने की ट्रिक्स (Image: francescapsychology/TikTok)

टिकटोक (TikTok) पर लाइफ कोच फ्रांसिस्का (Life Coach Francesca) ने वीडियो बना कर कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने क्रश (Crush) को अपनी ओर आकर्षित (Attract) कर सकता है. उन्होंने वीडियोज में कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स (Basic psychological tricks) बताई हैं. News18Hindi

Last Updated : July 10, 2021, 14:07 IST









कई लोगों को किसी को इम्प्रेस (Impress) करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है. क्रश (Crush) को पटाने के लिए कई लोग बहुत पापड़ बेलते हैं लेकिन टिकटोक (TikTok) पर लाइफ कोच फ्रांसिस्का (Life Coach Francesca) ने वीडियो बना कर कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं जिन्हें अपना कर आप भी अपने क्रश को अपनी ओर आकर्षित (Tips to Impress) कर सकते हैं.



दरअसल, कोच फ्रांसिस्का का दावा है कि उनकी बताई टिप्स किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत काम आ सकती हैं. उनकी वीडियोज में बताया गया है कि अगर कोई किसी की पसंद बनना चाहता है तो वह उस शख्स के हाव-भाव की नकल करे या अगर वो आपसे बात कर रहा हो तो उन्हें जवाब देने से पहले कुछ सेकेंड्स के लिए रुकना चाहिए. उनके मुताबिक यह किसी के मन में आपके लिए रुचि जगाने के अचूक उपाय हैं. उन्होंने बताया कि यह किसी की पसंद बनने के लिए कुछ स्नीकी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स (Sneaky psychological tricks) हैं.



बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट से करें इम्प्रेस



उन्होंने एक तरीका बताया कि आप जिसे पसंद करते हैं उससे पहले कोई फेवर मांगिए (Ask for a favour), जिससे कहीं न कहीं उन्हें यह लगने लगेगा कि वह अगर आपकी मदद कर रहें हैं तो शायद आपके प्रशंसक हैं. उन्होंने इसे "बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रभाव" (Benjamin Franklin Effect) बताया है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया, "कुछ ऐसा कहो, 'हे, क्या आप मुझे नमक पास सकते हैं?' (Hey, can you pass me the salt please?) ऐसा करने से "उनके मन में विचार आएगा कि वह आपको पसंद करते हैं क्योंकि वह आपकी मदद कर रहे हैं"



क्रश को उसके नाम से बुलाएं



अगली तरकीब साझा करते हुए, उन्होंने कहा "लोगों को उनके नाम से बुलाओ. हमें अपना नाम किसी और से सुनना अच्छा लगता है क्योंकि यह हमें महसूस कराता है कि हम इम्पोर्टेंट (Important) हैं.'' आगे उन्होंने कहा कि जब कोई आपसे बातचीत कर रहा हो तो सीधे जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें और फिर जवाब दें. इससे उन्हें लगेगा कि आप वास्तव में सोच रहे हैं कि आप उनसे क्या कहने जा रहे हैं और इससे उन्हें लगेगा की आप एक बेहतर लिस्टनर (Better listener) हैं.



उनके हाव-भाव की नकल करें



कोच ने एक और तरकीब बताई, जिसमें उन्होंने किसी की बॉडी लैंग्वेज (Body Language) की नकल करने की बात कही. ऐसा करने से उन्हें लगेगा की आप बहुत हद तक उनके जैसे ही हैं और वह आप पर विश्वास करने लगेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो उन्हें यह अच्छा लगता है, इसलिए किसी की कोई खास बात ढूंढ कर तारीफ करनी चाहिए. इससे वो शख्स इम्प्रेस हो सकता हैं.