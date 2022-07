बारिश के जमा पानी से बचने के लिए लड़के ने ऐसा आविष्कार कि उड़ जाएंगे होश, लोग बोले कमाल की क्रिएटिविटी

कभी-कभी एक से एक पढ़े-लिखे और इंटेलिजेंट लोगों को भी मुश्किल में फंसने पर कोई हल नहीं सूझता. कुछ नया करने के लिए कोई आइडिया हिट नहीं करता. और कई बार एक आम इंसान कुछ ऐसा कारनामा कर जाता है कि दिमाग चकरा जाए. न मोटर, न इंजन, न बैटरी न बिजली, फिर भी शख्स ने अपने जुगाड़ू दिमाग से ऐसा आविष्कार कर दिखाया कि देखने वाले तारीफ करते नहीं थक रहे. हालांकि जुगाड़ वाले कमाल में हंसी आने की भी पूरी गुंजाइश रहती है. फिर भी आइडिया तारीफ के काबिल तो है ही.

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर अकाउंट पर ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख आप सिर पकड़ लेंगे. आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसे उस लड़के ने सच कर दिखाया जिसने दो छोटी टेबल के सहारे पानी पार करने का गजब का जुगाड़ रेडी कर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. वीडियो को 17 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कमाल के जुगाड़ ने माहौल बना दिया

वीडियो वायरल होने के पीछे लड़के की मेहनत, दिमाग, आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और न जाने क्या-क्या शामिल है. वरना ऐसा ही कोई थोड़े न किसी का दिल जीत लेता है. और यहां तो लड़के के पानी के बचने के जुगाड़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है. दुनिया के लोकप्रिय उद्योगपति भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. वीडियो एख ऐसी जगह का है जहां पूरे मोहल्ले में पानी ही पानी भरा है. ऐसे में सड़क के एक किनारे से दूसरे छोर पर जाना भी बड़ी बात थी. ऐसे में एक लड़ने जैसे ही सड़क पार करने का यंत्र निकाला हर कोई दंग रह गया. दरअसल एक लड़के ने प्लास्टिक वाली दो छोटी टेबिल से एक मज़ेदार चीज़ बना दी. दोनों टेबल में डोरी बांध दी, और एक टेबल पर खड़ा होकर डोरी के सहारे दूसरी टेबिल को आगे कर देता फिर उस पर खड़ा होकर पहली वाली को आगे ले आता और उस पर पैर रखकर आगे बढ़ता. ऐसे कर-करके वो आगे बढ़ता रहा और लोग हतप्रभ उसे देखते रह गए.

👍🏽 As the saying goes: Necessity is the mother of invention… pic.twitter.com/VjyD2LzgAR

— anand mahindra (@anandmahindra) July 8, 2022