Viral Video: पुलिस से बचने के लिए ऐसे भगाई गाड़ी, वीडियो में दिखा जानलेवा स्टंट, बड़े बिजनेसमैन ने किया शेयर

सड़क पर गाड़ियों के स्टंट भरे वीडियोज तो आपने न जाने कितनी ही बार देखे होंगे. जिसमें ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर हैरतंगेज करतब को अंजाम देता है. लेकिन वो तो खेल और सोशल मीडिया पर छा जाने की जद्दोजहद में बने वीडियो होते हैं. मगर एक ड्राइवर ऐसा है जिसने रियल लाइफ में एसयूवी से कुछ ऐसा किया कि चलती सड़क पर उसका कारनामा देख लोगों की सांसें अटक गईं और अगले ही पल जो हुआ वो किसी की भी सोच से परे था.

फेमस बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक ड्राइवर पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को ऐसे भगाता है कि डिवाइडर को क्रॉस कर सड़क के दूसरी ओर पहुँच जाता है. वीडियो देखकर लगा जैसे वो अगले ही पल दुर्घटना का शिकार होगा. लेकिन जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा.

No, this is not going to be part of our testing standards for new SUV’s! pic.twitter.com/Zo5K8oqwpn

— anand mahindra (@anandmahindra) April 20, 2023