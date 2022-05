चिड़िया को इंप्रेस करने के लिए नर पक्षी ने दिखाए खूब लटके-झटके, पलट कर देखे बिना दिल तोड़कर हो गई फुर्र

अगर कोई किसी से प्रेम करने लगे. उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगे तो लोग उसके इर्दगिर्द घूमने लगते हैं. उसे इंप्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते. हर वो हथकंडा अपनाया जाता है जिससे वो लड़की पट जाए जिसे उनकी आंखों ने दिल में बसा लिया है. लेकिन ज़रा सोचिए कैसा लगता है जब वो लड़की रत्ती भर भी भाव न देकर आपको अनदेखा कर निकल जाए. ऐसा सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता. कुछ परिंदे भी इस कष्ट के मारे हुए हैं.

@TheFigen के ट्विटर पेज पर शेयर वीडियो यही बताने की कोशिश कर रहा है लड़कियों भाव खाना और दूसरे को भाव न देना कोई नई बात नहीं है. ये तो प्रकृति की बनाई प्रवृत्ति है जो हर मादा में पाई जाती है. चाहे वो इंसान हो या जीव-जंतु. ट्विटर पर शेयर वीडियो भी गही बया कर रहा है जहां एक नर पक्षी एक चिड़िया को इंप्रेस करने में अपनी जान लगा देता है. खूब लटके झटके दिखाता है मगर वो उसे नज़रअंदाज़ कर उड़ जाती है. वीडियो इतना मज़ेदार है कि 1 दिन में ही 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

न मेहनत देखी न टैलेंट बस अनदेखा कर हो गई फुर्रररररर

एक बड़े से पेड़ के कटे तने जैसी जगह पर दो परिंदे मौजूद थे एक नर और एक मादा के इस जोड़े को जोड़ा कहा जाए या नहीं पता नहीं. क्योंकि एक साथ दिखने पर ये जोड़ा है मगर दूसरे को अपने साथ न जुड़ने देने के चलते इन्हें जोड़ा नहीं भी कहा जा सकता है. बात दरअसल ऐसी है कि एक बेचारा नर पक्षी जिसने अपने नृत्य कौशल का कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ा उस चिड़िया को इंप्रेस करने में. जी जान लगाकर डांस से एक से बढ़कर एख स्टेप्स किए. खूब लटके-झटके दिखाए. उसे लुभाने के लिए खुद अपनी इज़्ज़त की परवाह न करते हुए मादा चिड़िया से खुद को इग्नोर होते हुए देखकर भी नर पक्षी ने हिम्मत नहीं छोड़ी न उम्मीद छोड़ी. वो लगा रहा अपनी उस नाकाम कोशिश में जिसकी धज्जियां उड़ाकर वो चिड़िया फुर्ररररररर से उड़ गई.

She is not impressed! Poor guy! pic.twitter.com/1Pb13qvQfx

— Figen (@TheFigen) May 10, 2022