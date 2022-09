एम्प्लॉई पर बॉस गिरी छाड़ना पड़ा महंगा, फिर हुई ऐसी बेइज्जती कि पानी पानी हो गया बेचारा

इंटरनेट की दुनिया एक से एक मजेदार वीडियोज से भरी पड़ी है. जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. कभी किसी का गिरना तो कभी किसी का खाना, कभी किसी का खेलना तो कभी किसी का नाचना ऐसे मजेदार और फनी मोड़ पर जाकर खत्म होता है की ना चाहते हुए भी हेंसी पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां टशन दिखाते बॉस की हेकड़ी निकल गई.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में बॉस की बॉसगिरी महंगी पड़ गई. सड़क पर बहते पानी में खुद के पैरों को गीले होने से बचाने के लिए उसने एम्प्लाई को धक्का मारकर एक पैलेट लगाने को कहा, फिर उसी पैलेट पर पैर ऐसा फिसला की चारों खाने चित्त हो गया. इस वायरल वीडियो को देख अपनी हँसी नहीं रोक पाएंगे आप.

पानी से बचने के चक्कर में पानी-पानी हो गया बॉस

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि सड़क पर पानी बह रहा है और वहीं करीब में एक शख्स के पीछे खड़े बॉस ने उसका कन्धा ठोंककर अपने लिए पैलेट बिछाने को कहा. एम्प्लाई करता भी क्या आगे बढ़ा और पास में पड़ी लकड़ी का पैलेट पानी के ऊपर बिछा दिया, जिससे उसके आला कमान के पांव गीले होने से बच सकें, लेकिन कहते हैं ना जैसे को तैसा वाला न्याय कुदरत फौरन कर ही देती है. बॉस ने जैसे ही सड़क पर बिछे पैलेट पर पहला पांव रखा, फिर तो वो ऐसा फिसला कि चारों खाने चित्त हो गया. फिर बार बार उठने की कोशिश में वो और गिरता ही चला गया. और खड़ा ही नहीं हो पाया.

Boss did not want to get his foot wet and asked the employee to put a pallet 😊 pic.twitter.com/cI1fXWGrnV

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 29, 2022