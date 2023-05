मेट्रो में सीट लेने के लिए अपनाया कमाल का फंडा, गजब की एक्टिंग कर लड़के ने सबको डराया, लोग बोले-'चढ़ गया दौरा'

मेट्रो दिल्ली की हो कोलकाता की हो या फिर हो किसी विदेश की हर जगह इसमें सवारी के अलावा लोग अंतरंगी हरकतें करना नहीं छोड़ रहे हैं. इन दिनों मेट्रो से जुड़े इतने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जिनमें लोगों की हरकतें आपको हैरान कर देंगी. कभी सोशल मीडिया सनसनी बनने के लिए, तो कभी रील और डांस वीडियो के नाम पर लोग मेट्रो में तरह तरह के शूट करते देखे जाते हैं. तो कई बार कुछ लोग भीड़ भरी मेट्रो में सीट पानी के लिए भी ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे.

ट्विटर अकाउंट @_iamvivek07_ पर शेयर वीडियो में एक लड़का मेट्रो में सीट पाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाता दिखा कि आप सिर पकड़ लेंगे. प्रैंक के जरिए उसने बाकी यात्रियों को ऐसा धोखा दिया कि डर के मारे लोग सीट छोड़कर उठ खड़े हुए. वीडियो को 1.81 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

