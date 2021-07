ओलंपिक विलेज में बेड के एंटी-सेक्स होने की बात है अफवाह, खिलाड़ी ने Video बनाकर दिया सबूत

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB

— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Tokyo Olympics 2021 में खिलाड़ियों के पहुंचने के बाद से ही यहां के बिस्तरों को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही थीं. ओलंपिक गेम्स में मुद्दा इस बार बिस्तर बने हुए हैं, जिन्हें एंटी सेक्स बेड तक कहा गया है. तमाम खिलाड़ियों की शिकायत थी कि बेड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, जो दो लोगों का भार नहीं सह सकते और किसी भी झटके से टूट सकते हैं. हालांकि अब एक जिम्नास्ट ने सबूत के साथ इस खबर को अफवाह करार दिया है.आयरलैंड के जिम्नास्ट मैकक्लेनागन (Irish gymnast Rhys McClenaghan ) ने कहा है कि बेड्स के कमज़ोर की खबर पूरी तरह से अफवाह है. उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि बेड (Olympic Beds are not anti sex) में कोई खराबी नहीं है. कार्डबोर्ड से बने होने के बाद भी ये हर तरह के झटके को सह सकता है और टूटता नहीं है.ओलंपिक गेम्स (Olympic Games) को कई मामलों में बदनाम माना जाता है, इनमें से एक ये है कि खिलाड़ी आयोजन के दौरान यहां सेक्सुअल टूरिज्म भी करते हैं. जापान में आयोजित गेम्स में जो ओलंपिक विलेज बनाया गया है, वहां लगाए गए बेड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं. इस पर सिर्फ एक शख्स के ही सोने की जगह है. खिलाड़ियों ने इस बेड (anti sex bed in olympics) को देखते ही इसे एंटी सेक्स बेड का नाम दे दिया. उनका कहना था कि इस बेड पर अगर एक साथ दो लोग चढ़े तो ये टूट जाएगा और ये किसी भी झटके को बर्दाश्त (anti sex bed in olympics) करने लायक नहीं है. उनका कहना है कि अगर वे रात को सो नहीं पाएंगे तो सुबह ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे.ओलंपिक की परंपरा के मुताबिक साल 1988 से ही खिलाड़ियों को आयोजन के दौरान फ्री कंडोम ( Condom Distribution) बांटे जाते हैं, ताकि एचआईवी और अन्य STD से उन्हें बचाया जा सके. हालांकि इस बार कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से आयोजक भी इस बात को लेकर कनफ्यूज़ हैं कि कंडोम बांटना कितना सेफ होगा? अब खबर ये भी आ रही है कि ओलंपिक गेम्स तक खिलाड़ियों को कंडोम नहीं बांटा जाएगा, ताकि आयोजन के दौरान सेक्स के ज़रिये कोरोनावायरस को फैलने से रोका जा सके. हालांकि अभी ये बात साफ नहीं है कि वे अपने साथ कंडोम ओलंपिक विलेज में ले जा पाएंगे या नहीं?