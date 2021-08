Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम का खेल सुधारते थे कोच और अंग्रेज़ी सुधार रही थीं उनकी पत्नी, सच हुआ सपना

भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम (Indian Men’s Hockey Team) ने जो चमत्कार 41 साल बाद (Indian Men’s Hockey Team won Bronze Medal) कर दिखाया है, उसके पीछे खड़े शख्स का योगदान इसमें सबसे ज्यादा है. हालांकि जब इस टीम के लिए कोच ग्राहम रीड (Graham Reid) को चुना गया होगा, तो किसी को नहीं पता था कि ये दरअसल Two in One Coach का चुनाव है. जितना जज़्बा ग्राहम रीड (Graham Reid) ने खिलाड़ियों का खेल सुधारने में लगाया, उतना ही प्रयास उनकी पत्नी (Julia Ried Teches English to Indian Hockey Team) भी कर रही थीं, लेकिन इन खिलाड़ियों को अंग्रेज़ी सिखाने में.

जब ग्राहम रीड (Indian Hocky Team Coach Graham Reid)भारत आए, तो उनके साथ उनकी पत्नी जूलिया रीड (Julia Ried) में आईं. दोनों को ही घूमने-फिरने का काफी शौक है, ऐसे में उन्होंने भारत में ही रहकर इतिहास रचने की ठान ली. ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम (Indian Men’s Hockey Team Win) को इस खेल के गुर सिखाते रहे, तो जूलिया रीड ने भी अपने लिए एक चुनौती रखी. उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों की अंग्रेज़ी सुधारने का ज़िम्मा उठाया.

साल भर से Winning Speech देने की थी तैयारी

ओलंपिक चैनल के मुताबिक जूलिया ने बताया कि उनके खिलाड़ियों के साथ सेशंस काफी मस्ती भरे होते थे. उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर खिलाड़ियों को अच्छी अंग्रेज़ी आती है, लेकिन वे बोलने में थोड़ा हिचकते थे. उन्होंने उनकी यही हिचक खोलने का काम किया. दिलचस्प बात ये है कि जो सपना आज सच हुआ है, उस दिन के स्पीच की तैयारी जूलिया इन खिलाड़ियों को सालों से करा रही थीं. वे खिलाड़ियों को एक सीन के तौर पर ऐसा भाषण देने को कहती थीं, जब वे मेडल जीत चुके हैं. शानदार जीत के बाद वे मीडिया से किस तरह बात करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जूलिया ने उन्हें खूब कराई. हां, ये भी जानना ज़रूरी है कि जूलिया और उनके पति हिंदी भी बोलना सीख रहे हैं.

मनोवैज्ञानिक तौर पर हौसला बढ़ाने की कोशिश

इस तरह के सेशंस से जूलिया रीड न सिर्फ खिलाड़ियों की अंग्रेज़ी ठीक कर रही थीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनका हौसला भी बढ़ता था. वैसे भी ग्राहम रीड के ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को समझने में खिलाड़ियों को पहले दिक्कत होती थी, लेकिन जूलिया के इन सेशंस के बाद उन्हें काफी सहज महसूस हुआ. खिलाड़ियों का व्यक्तिगत रिश्ता भी उनसे मजबूत हुआ. बेंगलूरू में अच्छा खासा वक्त साथ बिताकर खिलाड़ियों को खेल और भाषा में जो फायदा हुआ, वो आज दुनिया देख रही है.

भारत का खाना भी आया खूब पसंद

चूंकि एक लंबा वक्त भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियन कोच और उनकी पत्नी ने यहां बिताया है तो उन्हें भारतीय खाना भी खूब पसंद आने लगा है. ग्राहम रीड के मुताबिक भारतीय सांभर वो रोज़ाना खाना पसंद करते हैं. चूंकि दुनिया के तमाम देशों में रह चुके पति-पत्नी को टेस्ट बदलने की आदत हो चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि वे आसानी से भारतीय स्वाद में ढल गए. इसके अलावा करी, चावल से लेकर मुंबई स्टाइल बड़ा पाव तक का स्वाद वे ले चुके हैं.