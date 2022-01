तबाही के साथ 2022 की शुरुआत, समुद्र के नीचे फटे ज्वालामुखी से आ गया महाप्रलय!

कुदरत काफी दिलचस्प चीज है. अगर शांत है तो यही जिंदगी का श्रोत है. लेकिन अगर कुदरत ने अपना विकराल रूप दिखाया तो ये किसी को नहीं छोड़ता. इन दिनों कुदरत के कहर को झेल रहा है टोंगो आइलैंड (Tongo Island). ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप (Australia) में स्थित है. यहां समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट (Volcano Eruption Inside Sea) हुआ है. इस विस्फोट की वजह से समुद्र की लहरें इतनी विकराल हो गई हैं कि सुनामी की चेतावनी दे दी गई है. साल 2022 के पहले ही महीने में दुनिया को ऐसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

स्पेस से इस ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो कैद किया गया. इसमें देख सकते हैं कि कैसे विस्फोट के बाद पानी के ऊपर काफी ऊंचाई तक लहरें उठने लगी. सैटेलाइट इमेजेस ने सभी को हैरान कर दिया. विस्फोट के बाद आइलैंड को खाली करने के लिए आदेश भेज दिया गया है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक़, अब यहां कभी भी सुनामी आ सकता है. ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही लहरों ने प्रचड़ रूप ले लिया.

ज्वालामुखी विस्फोट टोंगो आइलैंड के नजदीक हुआ है. लेकिन न्यूजीलैंड में भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है. ये विस्फोट आज सुबह ही हुआ. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक़, स्थिति काफी बिगड़ सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द जगह को खाली करने का टारगेट रखा गया है. सोशल मीडिया पर मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. कुछ वीडियोज में लोगों को एरिया खली करते देखा जा सकता है. सैटेलाइट से कैप्चर एक वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे विस्फोट के तुरंत बाद आसमान में ऊँची लहरें उठने लगी.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022