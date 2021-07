ये हैं टॉप 20 मुश्किल पकवान, जिन्हें बनाने में छूटे लोगों के पसीने, भारतीय खाना सबसे मुश्किल

कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते लॉकडाउन (Corona Lockdown) क्या हुआ, दुनिया में सभी अपने घर के किचन में खाना पकाने में जुट गए. भारतीयों ने जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इंडियन डिशेज (Indian Dishes are most difficult) की बाढ़ ला दी तो वहीं ब्रिटेन में भी लोग कोशिश कर रहे थे कि वे दाल-चावल तो पका ही सकें. हालांकि उनके लिए ये भी आसान (Top 20 most difficult cuisines) बिल्कुल नहीं था.करीब 2000 लोगों को इस स्टडी (British) में शामिल किया गया, जिन्होंने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने घर के किचन में हाथ आजमाया. ब्रिटेन (Indian Cuisine is most difficult for Britishers) के इन लोगों ने बताया कि उन्होंने चाइनीज़, इटैलियन, मैक्सिकन और इंडियन - सब कुछ बनाने की कोशिश घर में बैठे-बैठे की थी. इस कोशिश में उन्हें सबसे ज्यादा मेहनत जिस खाने में लगी, वो भारतीय खाना था.जिन 2000 ब्रिटिशर्स को इस स्टडी में शामिल किया गया था, उनमें से 39 फीसदी लोग वे थे, जिन्होंने घर पर भारतीय खाना (Indian Cuisine is most difficult for Britishers) बनाने की कोशिश की थी. इन सभी का कहना है कि भारतीय खाने (Indian Dishes are most difficult) को पकाने में काफी मुश्किल होती है. मसाले से लेकर इसे पकाने के तरीके तक में उनके पसीने छूट गए. भारतीय खाने के बाद नंबर आया चाइनीज़ और इटैलियन खाने का, जिसे बनाने में भी अच्छी खासी मेहनत लग जाती है. टॉप 20 (Top 20 most difficult cuisines) मुश्किल स्वाद की लिस्ट में भारतीय खाना जहां नंबर वन पर था, वहीं खुद ब्रिटिशर्स को इंग्लिश खाना बनाने में भी मेहनत लगी और उन्होंने इसे पांचवें नंबर पर रेट किया. उन्हें स्पैनिश, थाई और ग्रीक खाना इससे कम मेहनती लगा.जो पकवान बनाना ब्रिटिश लोगों (Indian Cuisine is most difficult for Britishers) के लिए सबसे मुश्किल था- वो है बिरयानी. अब वो चिकन बिरयानी हो, एग फ्रायड राइस या फिर वेज बिरयानी. ज्यादातर लोगों की मुसीबत ये थी कि उनके चावल ठीक तरह से नहीं पके. 22 फीसदी लोगों ने माना कि शुरू में ये आसान लगा, लेकिन बाद में बेहद मुश्किल हो गया. 26 लोगों के चावल चिपक गए तो 34 फीसदी लोगों के ज़रूरत से ज्यादा चावल बना डाले.इस रिसर्च को करने वाली Anna Beheshti ने कहा कि कोरोना के बहाने ही सही ये बहुत अच्छी बात है कि देश के लोगों ने किचन में वक्त बिताया और पकवानों (Indian Cuisine is most difficult for Britishers) पर तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए. देश में तमाम लोगों को अब भी अपनी खाना बनाने की क्षमता पर संदेह है और वे इसे लेकर आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पा रहे. कई लोगों का कहना है कि खाना बनाने में कामयाबी तभी मिलती है, जब आप सही मात्रा में चीज़ें इसमें डालते हैं. ब्रिटेन (Top 20 most difficult cuisines) के 18 फीसदी लोगों ने रोमांचक कुकिंग की और नई चीज़ें ट्राइ की. 26 फीसदी लोगों ने खुद को खराब कुक बताया, जबकि 27 फीसदी को खाना बनाने में आत्मविश्वास की कमी थी.