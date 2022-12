190 साल का हुआ दुनिया का सबसे बुजुर्ग कछुआ, मनाया जा रहा है बर्थ डे का जश्न

दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला एक कछुआ 190 साल का हो गया है. इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. जोनाथन नाम का ये कछुआ दुनिया का सबसे उम्रदराज कछुआ है. चार फीट लंबे जोनाथन दक्षिण प्रशांत में सेंट हेलेना द्वीप पर रहते हैं, उनकी ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सव आयोजित किए गए हैं. ये इस सप्ताह के अंत में तीन दिवसीय पार्टी के साथ खत्म हो रहे हैं. ये बुजुर्ग कछुआ अब अंधा हो गया है. इसे पहली बार 1882 में सेशेल्स से ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र में लाया गया था जब वह लगभग 50 वर्ष का था.

ब्रिटिश अखबार द मिरर के मुताबिक जोनाथन को तत्कालीन गवर्नर सर विलियम ग्रे-विल्सन को गिफ्ट के रूप में दिया गया था और वह प्लांटेशन हाउस हवेली में रहते हैं, जहां वर्तमान गवर्नर निगेल फिलिप्स रहते हैं. उन्होंने द्वीप पर अपने समय में 31 राज्यपालों को आते-जाते देखा है.

The South Atlantic island of St. Helena is celebrating the birthday of the world’s oldest living land animal – a Seychelles giant tortoise called Jonathan, who is turning 190. https://t.co/0ttcztdVcp pic.twitter.com/5NLDMdIRkw

