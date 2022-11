गुस्साए गजराज के गुस्से से बाल-बाल बचे सैलानी, Viral Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Angry Elephant Ran After Safari Jeep: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तमाम वीडियो में जो लोगों को सबसे ज्यादा रोमांचक और आकर्षक लगते हैं, वो जंगल के वीडियो हैं. यहां जानवरों की अपनी ज़िंदगी होती है, जिसमें कोई दूसरा एंट्री करता है तो उन्हें तकलीफ भी होती है और कई बार गुस्सा भी आता है. एक ऐसे ही गुस्साए हाथी का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो पर्यटकों से भरी हुई गाड़ी को दौड़ा रहा है.

इस वक्त सोशल मीडिया पर नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिज़र्व का एक वीडियो वायरल (Wildlife Viral Video) हो रहा है, जिसमें सैलानियों से भरी जंगल सफारी जीप को एक गुस्साया हाथी रिवर्स मोड पर करीब किलोमीटर भर दौड़ने को मजबूर कर देता है. वीडियो में हाथी का गुस्सा देखकर किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ सकती है.

गुस्साए हाथी ने टूरिस्ट सफारी को दौड़ाया

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गुस्साया हुआ हाथी जंगल में घूमने के लिए आए पर्यटकों से भरी हुई सफारी जीप को दौड़ा लेता है. ड्राइवर जैसे ही हाथी को गुस्से में आगे आते हुए देखता है, वो पीछे की तरफ गाड़ी रिवर्स करने लगता है. बड़े-बड़े दांत वाले हाथी को तेज़ी से सफारी की ओर बढ़ता देखकर ड्राइवर जिस कुशलता से जीप को पीछे की ओर भगाता है, वो देखकर आप भी उसके ड्राइविंग स्किल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. वहीं पर्यटकों के चेहरे पर खौफ साफ-साफ देखा जा सकता है.

The tourist at the end😂😂

Friends it’s not worth it. Leave the wild in their wilderness. pic.twitter.com/9yxaVrojee

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 31, 2022